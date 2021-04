Hockey sur glace

Zurich Lions - Lausanne 5-0 (1-0 2-0 2-0) Afficher plus

Hallenstadion. Huis clos.

Arbitres: Piechaczek, Fluri, Obwegeser et Fuchs.

Buts: 9e Andrighetto (5 c 4) 1-0, 35e C. Marti (Hollenstein) 2-0, 40e Berni 3-0, 50e Sigrist (Lasch) 4-0, 58e Andrighetto (5 c 4) 5-0.

Zurich Lions: Waeber; Noreau, C. Marti; P. Baltisberger, Geering; Trutmann, Berni; Meier; Prassl, Roe, Andrighetto; Hollenstein, Krüger, Bodenmann; Lasch, Sigrist, Rautiainen; Pedretti, Schäppi, Wick; Riedi. Entraîneur: Grönborg.

Lausanne: Stephan (50e Boltshauser); Genazzi, Barberio; Heldner, Frick; A. Marti, Grossmann; Krueger; Gibbons, Emmerton, Kenins; Bertschy, Malgin, Hudon; Krakauskas, Jooris, Almond; Jäger, Froidevaux, Douay; Antonietti. Entraîneur: McTavish.

Pénalités: 7 x 2’ contre Zurich, 10 x 2’ + 1 x 5’ (Krueger) + pénalité de match (Krueger) contre Lausanne.

Notes: Zurich sans Blindenbacher, C. Baltisberger, Morant, Pettersson (blessés), Capaul, Diem (surnuméraires). Lausanne sans Bozon, Hudacek, Maillard, Roth (blessés), Schneeberger ni Arnold (surnuméraires). Buts de Roe (23e) et Bertschy (24e) annulés pour des obstructions sur le gardien (23e).