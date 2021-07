Ambiances durant Suisse-Espagne – Lausanne s’enflamme et Montreux savoure Les fans de la Nati ont, à nouveau, vécu une soirée en montagnes russes qui s’est soldée, cette fois, par la frustration de la défaite. Claude Beda , Francois Barras

Les supporters au Barberousse devant l'écran géant pour Suisse-Espagne, au Flon, à Lausanne. 24heures/Odile Meylan

«Nous sommes fiers de cette équipe de Suisse quoi qu’il arrive. Elle est victime d’une expulsion scandaleuse», hurle le jeune Enzo à la fin des prolongations, près du grand écran monté par le bar Barberousse, l’escale du Pirate, la bien nommée. Ici, à côté de la rue de Genève, au Flon, cœur névralgique de la folle soirée lausannoise vendredi, près d’un millier de personnes de tous âges se sont embrasées au fil de cette rencontre éprouvante pour les nerfs. Pas besoin de regarder l’écran pour suivre le match. Quand Shakiri entre dans les 16 mètres espagnols, c’est l’émeute.



Mais le héros du jour ici, c’est Sommer, dont le nom est scandé par la foule. «Je t’aime, Yann, lance Émilie. Si la Suisse gagne, j’enlève le haut.» Il n’y a plus de places, même debout. Trois ados ont trouvé la leur sur les rebords d’une fenêtre au 1er étage. Grand organisateur, responsable technique et barman du Barberousse, Marin Viron est aux anges: «Il y a trois fois plus de monde que lundi contre la France. C’est génial de voir autant de monde réuni après cette pandémie.» Marin Viron, qui est Français, poursuit: «Nous sommes un bar à l’esprit habituellement très ouvert. Mais par le passé, nous ne nous occupions pas de foot. Nous allons nous y mettre!»

C’est l’heure des penalties. Dans les bars et sur les terrasses des places Centrale et Pépinet, tous retiennent leur souffle. De loin, on sent que cela ne se passe pas bien pour la Nati. À Saint-François, pas âme qui vive, sauf un fourgon de police à l’intérieur duquel quatre agents vivent les dernières minutes. Tout se passe bien? «Non, tout va mal. C’est du vol», réagit l’un d’eux.

Les supporters devant l'écran du Montreux Palace pour Suisse-Espagne. Chantal Dervey

Au Montreux Jazz, le foot se savourait alangui dans des chaises longues, sur le gazon et face au lac – pas le plus vilain des cadres mais avec le risque de s’endormir en première mi-temps. Sagement réorganisée en zone assise et cosy, la scène gratuite du Jardin, en face du Palace, devenait la plus grande fan zone de la région. L’égalisation de l’équipe suisse provoquait un barouf raisonnable, et sa défaite un soupir moins sonore que l’ovation qui accueillera Woodkid deux heures plus tard, en ouverture de cette 55e édition.

