Hockey sur glace – Lausanne s’impose dans la douleur à Kloten En déplacement en terres zurichoises pour y affronter le néo-promu, Lausanne a une nouvelle fois dû passer par les tirs aux buts pour s’imposer (2-1). Ruben Steiger Kloten

Buteur à la 8e minute, Robin Kovacs a ouvert le score pour le LHC. Keystone

Pour son troisième match de la saison, Lausanne a souffert sur la glace de Kloten, le néo-promu en National League, avant de s’imposer aux tirs au but. La délivrance est venue de la crosse de Jason Fuchs après que Mika Salomäki et Jiri Sekac ont aussi fait trembler les filets.

Devant la bonne cinquantaine de supporters lausannois ayant fait le long déplacement jusqu'à la stimo arena, le LHC a rapidement pris les devants dans cette rencontre. C’est le top scorer suédois Robin Kovacs qui a ouvert le score en jeu de puissance (8e) - premier but de la saison pour les Lions dans cet exercice - à la suite d’une percée solitaire de Daniel Audette. Auparavant, les deux équipes avaient bénéficié de belles chances de marquer. Jason Fuchs a d’ailleurs ajusté le poteau sur un service 5 étoiles de Sekac (4e).

Maladresse zurichoise

Si la fin de la première période a été plutôt calme pour les deux gardiens, la situation est devenue tout autre lors du second acte. Entre la 20e et la 30e minute, les Aviateurs ont nettement dominé les débats en se créant pléthore d’occasions nettes. Les hommes de John Fust ont pu conserver leur avantage grâce à la maladresse zurichoise à la finition mais aussi et surtout grâce à Ivars Punnenovs qui a multiplié les arrêts décisifs.

Ce temps faible passé sans dégâts a semblé donner de la confiance et un surplus d’énergie aux Vaudois tout en inversant la physionomie de la partie. Car Lausanne est soudainement devenu plus entreprenant, comme le prouvent les occasions obtenues en fin de période. Alors que les Lions semblaient tenir leur victoire, le néo-promu a égalisé par l’intermédiaire de Jonathan Ang (49e). Ensuite, les occasions se sont enchaînées sans qu’aucune formation ne puisse faire la décision dans le temps règlementaire.

Finalement, il a fallu les tirs au but pour départager les deux équipes. Comme à Davos, Lausanne est ressorti gagnant de cet exercice. Au repos vendredi soir, les Lausannois effectueront à nouveau un long déplacement samedi puisqu’ils se rendront au Tessin pour y affronter Lugano.

Kloten - Lausanne 1-2 tab (0-1 0-0 1-0) Afficher plus Stimo arena, 4406 spectateurs. Arbitres: MM. Wiegand, Ströbel, Fuchs, MeusyButs: 8e Kovacs (Audette, Glauser / 5 c 4) 0-1, 49e Ang (Aaltonen) 1-1. Tirs au but: Aaltonen -, Audette -, Ang 1-0, Sekac 1-1, Altorfer -, Kovacs -, Bougro -, Salomäki 1-2, Simic 2-2, Fuchs 2-3. Kloten: Metsola; Kellenberger, Ekestahl-Jonsson; Steiner, Capaul; Peltonen, Nodari; Randegger, Reinbacher; Simic, Aaltonen, Ruotsalainen; Marchon, Faille, Ang; Spiller, Bougro, Altorfer; Obrist, Ness, Loosli. Entraîneur: Tomlinson. Lausanne: Punnenovs; Marti, Gernat; Jelovac, Frick; Glauser, Genazzi; Sidler; Kovacs, Audette, Kenins; Hügli, Jäger, Salomäki; Riat, Fuchs, Sekac; Emmerton, Almond, Pedretti; Douay. Entraîneur: Fust. Pénalités: 5 x 2’ contre Kloten; 5 x 2’ contre Lausanne.Notes: Kloten sans Schmaltz, Meyer, Schreiber (blessé), ni Kindschi (surnuméraire). Notes: Lausanne sans Heldner, Bozon, Raffl (blessés), Holdener, Krakauskas (surnuméraires) ni Maillard (Bienne). Tir sur les montants: 4e Fuchs, 55e Audette.

