Hockey sur glace – Lausanne s’offre à nouveau Fribourg Les Lions se sont montrés hyperefficaces, mardi soir à la Vaudoise aréna (6-1). Jérôme Reynard

Les joueurs lausannois ont passé une douce soirée après une longue période de chômage technique. KEYSTONE

On se demandait à quel point le LHC souffrirait d’un manque de rythme, après une période de 23 jours sans compétition (trêve et quarantaine). Le score à la première sirène (3-0) pourrait laisser penser que les Lions étaient parfaitement en jambes et au-dessus de Fribourg-Gottéron, mardi. Comme si de rien n’était. Et cela même sans le redoutable Hudon (surnuméraire).

Bozon débloque son compteur

Mais la vérité, c’est que cet avantage était sacrément flatteur. Car les hommes de Craig MacTavish ont tout d’abord beaucoup subi. En fait, c’est l’ouverture du score de Bozon (7e, son premier point de la saison), consécutive à une erreur d’Aplanalp, qui a semblé lancer Lausanne.

Derrière, les Lions ont commencé à faire jeu égal avec les Dragons. Et ils se sont montrés hyperefficaces en fin de période, par l’intermédiaire de Bertschy, lequel a faussé compagnie à la paire Sutter-Abplanalp sur une ouverture de Frick (19e 2-0), puis de Conacher, bien servi par Gibbons (20e 3-0).

Deux tiers semblables

Le plus fou? Le scénario du début de tiers intermédiaire a été exactement le même que celui de la période initiale. Avec un Fribourg dominateur, installé dans la zone de défense adverse, mais un LHC buteur en contre, grâce au duo Conacher-Gibbons (24e 4-0) et à Bertschy (26e 5-0), encore eux.

À ce moment-là, Lausanne avait concrétisé 5 de ses 11 tirs cadrés, alors que Gottéron avait alerté Stephan à 25 reprises. Hallucinant. Et ce n’est pas le numéro 6, signé Emmerton (28e), qui a participé à inverser la tendance…

Une chose est sûre: la confiance des Lions n’a pas bougé d’un iota depuis leur dernier match, remporté face aux Dragons déjà, sur le même score (6-1, réduction du score de Walser à la 52e). Mardi, ils ont aligné une sixième victoire consécutive en championnat en délogeant Fribourg de sa place de leader.