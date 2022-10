Hockey sur glace – Lausanne s’offre le derby romand contre Ajoie Les Lions ont dominé les Jurassiens (6-2) vendredi soir à la Vaudoise aréna à l’occasion de la 11e journée de National League. Chris Geiger Lausanne

Les Vaudois ont pris du temps avant de passer l’épaule. keystone-sda.ch

Le derby romand opposant Lausanne à Ajoie, deux équipes à égalité au classement au coup d’envoi, a pris son temps avant de véritablement décoller vendredi soir à la Vaudoise aréna. Les Lions, qui ont globalement maîtrisé la rencontre, ont fini par trouver la bonne carburation dans le derniers tiers pour nettement dominer les Jurassiens (6-2). Ils confirment ainsi le succès décroché samedi dernier contre Zoug, alors que les hommes de Filip Pesan concèdent un cinq revers de rang.

Sur la glace lausannoise, c’était soir de première côté vaudois. D’abord parce que le nouvel attaquant slovaque Richard Panik, plutôt discret, a effectué ses grands débuts sous le maillot rouge et blanc. Ensuite en raison des premières réussites de la saison d’Igor Jelovac (5e) et de Marco Pedretti (33e), deux joueurs débarqués sur les bords du Léman durant l’intersaison.

Ces deux buts ont été accompagnés d’un troisième signé Jiri Sekac (41e) en tout début de dernière période. Le Tchèque de 30 ans, auteur d’une nouvelle bonne performance aux côtés de Damien Riat et Jason Fuchs, semble retrouver l’intégralité de ses sensations, lui qui avait raté trois matches fin septembre-début octobre pour cause de blessure. Puis d’un quatrième signé Robin Kovacs, le top scorer vaudois en profitant pour mettre fin à une disette de six rencontres. Jason Fuchs (51e) et Daniel Audette (52e) ont aussi participé à la fête de tirs.

Dans les rangs adverses, cette nouvelle défaite est logique tant les Ajoulots ont peiné à s’approcher de la zone de vérité. Ils ont néanmoins pu trouver la faille en power play, leur point fort, grâce à Frédérick Gauthier (35e). Puis, en toute fin de rencontre, grâce à l’ancien junior du LHC Mathieu Vouillamoz (59e).

Samedi, Lausanne se déplace à Fribourg pour y affronter Gottéron, alors qu’Ajoie accueille Bienne (coup d’envoi des deux matches à 19h45).

Lausanne - Ajoie 6-2 (1-0 1-1 4-1) Afficher plus Vaudoise aréna, 6593 spectateurs. Arbitres: MM. Hebeisen, Kohlmüller; Steenstra, Kehrli. Buts: 5e Jelovac (Kovacs) 1-0, 33e Pedretti (Gernat, Almond) 2-0, 35e Gauthier (Leduc, Hazen / 5c4) 2-1, 41e Sekac 3-1, 48e Kovacs (Jäger) 4-1, 51e Fuchs (Sekac) 5-1, 52e Audette 6-1, 59e Vouillamoz 6-2. Lausanne: Punnenovs; Heldner, Frick; Genazzi, Gernat; Jelovac, Marti; Sidler; Riat, Fuchs, Sekac; Kovacs, Jäger, Salomäki; T. Bozon, Audette, Kenins; Pedretti, Almond, Panik; Hügli. Entraîneur: John Fust. Ajoie: Ciaccio (48e Wolf); Leduc, Pilet; Brennan, Fey; Birbaum, Hauert; Thiry; Hazen, Devos, Romanenghi; Bakos, Gauthier, K. Bozon; Sciaroni, Frossard, Kohler; Arnold, Macquat, Schmutz; Vouillamoz. Entraîneur: Filip Pesan. Pénalités: 7 x 2’ contre Lausanne; 4 x 2’ contre Ajoie. Notes: Lausanne sans Glauser, Krakauskas, Raffl (blessés), Holdener, ni Emmerton (surnuméraires). Ajoie sans Derungs, Garessus, Huber (blessés), Asselin, Rouiller, Kessi, ni Pouilly (surnuméraires).

Chris Geiger a étudié à l'Université de Neuchâtel, où il a décroché son Bachelor en Lettres et sciences humaines. Après avoir transité par plusieurs rédactions de Suisse romande, dont celle de blue Sports, il a rejoint l'agence Sport-Center en octobre 2021. Il y couvre principalement le hockey sur glace. Plus d'infos

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.