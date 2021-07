Football – Lausanne s’offre le FC Sion en amical Les Vaudois sont allés s’imposer en Valais face aux Sédunois (1-3), en match de préparation. Ils semblent davantage prêts que leurs adversaires du jour pour la reprise. Robin Carrel Fully

Hicham Mahou a inscrit le 2e but d’un LS déjà bien en jambes. KEYSTONE

Le coup d’envoi était prévu à 17 h 30, au Stade de Charnot à Fully. Mais le LS était un peu en retard et Thomas Castella, le gardien vaudois, a souri à l’arbitre en lui indiquant que c’était le «quart d’heure vaudois». Heureusement pour le LS, Zeki Amdouni était lui bien à l’heure et l’ancien du SLO a fait d’entrée ce qu’il sait faire de mieux: marquer (3e).

Entre un FC Sion qui essayait pas mal, mais qui n’y arrivait pas, et un Lausanne-Sport dont les contres étaient tranchants malgré une pelouse un peu haute pour des professionnels, la différence a été définitivement faite peu avant la pause. Hicham Mahou a encore fait parler sa pointe de vitesse et inscrit de belle manière le 0-2 à la 38e.

Les Vaudois ont encore creusé l’écart à la 69e, après avoir changé l’intégralité de leur effectif à la pause. Cameron Puertas, dont la chevelure aurait été appréciée par Granit Xhaka, a envoyé une frappe limpide dans le petit filet du Grec Alexandros Safarikas, qui n’avait pas encore été inquiété jusqu’ici.

Les Valaisans, eux, ont beaucoup tenté et il leur a fallu attendre un Roberts Uldrikis à l’affût devant le but après un coup de pied arrêté pour enfin trouver la faille (71e). Auparavant, Castella avait réussi un bel arrêt devant Luca Zuffi (21) et Léo Lacroix trouvé la barre dans la foulée. Mory Diaw, pour sa part, a fait fort devant le Letton 5 minutes auparavant.

Sion - Lausanne 1-3 (0-2) Afficher plus Fully, Stade de Charnot. Environ 300 spectateurs. Buts: 3e Amdouni 0-1. 38e Mahou 0-2. 69e Puertas 0-3. 76e Uldrikis 1-3. Sion en 1re période avec: Fayulu, Lacroix, Zuffi, Baltazar, Stojilkovic, Araz, Rodrigues, Tosetti, Saintini, Theler et Hoarau. Sont entrés à la pause: Andersson, Zock, Uldrikis, Karlen, Safarikas, Grgic, Itaitinga et Ruiz. Lausanne en 1re période avec: Castella, Zohouri, Monteiro, Husic, Brown, Kukuruzovic, N’Guessan, Bares, Mahou, Koyalipou et Amdouni. Sont entrés à la pause: Puertas, Ouattara, Kapo, Tsoungui, Dos Santos, Suzuki, Trazie, Diaw, Sow, Coyle et Sanches.

Vous avez trouvé une erreur?Rapporter maintenant.