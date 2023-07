Football – Lausanne s’offre l’«Ineosico» contre Nice Le néo-promu lausannois a bouclé sa préparation en battant l’OGC Nice (3-1). La fraîcheur des Vaudois a logiquement fait la différence d’entrée dans le duel entre équipes appartenant à Ineos. Robin Carrel Lausanne

Un bon millier de spectateurs étaient présents vendredi au Bois-Gentil. Robin Carrel

Un seul athlète vêtu de noir et rouge et portant les couleurs d’Ineos s’est imposé vendredi: Michał Kwiatkowski. Le Polonais de l’équipe cycliste l’a emporté au sommet du Grand Colombier sur le Tour de France, alors que l’OGC Nice, dans ses couleurs habituelles, a quant à lui cédé au Bois-Gentil, à Lausanne et devant un bon millier de spectateurs, face à son «petit frère», propriété lui aussi de la compagnie faisant dans la pétrochimie.

Entre une équipe vaudoise qui commence son championnat dans une semaine à Berne et des Français qui viennent de reprendre l’entraînement, il n’est pas simple de tirer de grands enseignements. Ludovic Magnin peut toutefois constater qu’Aliou Baldé est toujours percutant – joli dribble et frappe dans la lucarne à la 14e –, qu’Olivier Custodio a toujours de l’abattage – 2-0 d’un tir dévié à la 18e – et que la présence physique de Kaly Sène à la pointe sera précieux – belle reprise sur corner à la 25e.

Début de campagne pour Nice

Le LS termine ainsi sa série de matches amicaux sur une bonne note, après avoir perdu contre Yverdon (1-2) et Nyon (1-2), partagé l’enjeu avec Neuchâtel Xamax (1-1) et battu Sion (3-1) ces derniers jours. Ce n’est pas le coup franc magistral de Sofiane Diop à la 53e minute qui a remis la victoire lausannoise en cause, même si les Vaudois ont bien plus subi le jeu après la pause.

Les Niçois n’en sont donc qu’au début de leur préparation et ça s’est vu en début de rencontre. Cet «Ineosico» a lancé leur campagne de matches amicaux, qui doit les emmener à la première journée du championnat de Ligue 1, prévue pour les Aiglons le 13 août prochain seulement, à domicile face à Lille. Il n’était ainsi pas étonnant de les voir piocher physiquement. Le LS a su en profiter d’entrée et faire le plein de confiance, même si ça a été plus heurté sur la fin.

Robin Carrel est journaliste au Sport-Center depuis 2018, après avoir évolué sous les couleurs de 20 minutes et de l'agence Sportinformation. Il suit principalement le football, le cyclisme et le freestyle sur neige. Plus d'infos @RobinCarrel

