Nationaux de badminton – Lausanne s’offre son premier titre depuis vingt ans

Cela faisait depuis 2002 que Lausanne n’avait pas fêté un titre national en badminton en élites. Dimanche, Caroline Racloz a mis fin à cette disette de vingt ans, en s’adjugeant le titre en double dames, avec sa coéquipière zurichoise Nadia Fankhauser.

Les deux jeunes femmes ont réussi leurs débuts. Cette paire, formée l’automne dernier, avait certes déjà obtenu des quarts de finale à l’étranger, mais jamais elles ne s’étaient retrouvées dans un tournoi en Suisse. Pour un coup d’essai, elles ont réussi un coup de maître.

«On ne se connaissait pas du tout, raconte Caroline Racloz (20 ans). Nadia Fankhauser a décidé d’intégrer les structures nationales l’été passé. Avant cela, elle jouait avec une Néerlandaise. Elle a une grande expérience, puisqu’elle a neuf ans de plus que moi. Elle a déjà disputé des Championnats du monde et d’Europe. Les entraîneurs trouvaient que notre duo formait un bon mix entre jeunesse et expérience. Nos caractères se sont bien complétés. Nous sommes même devenues de bonnes amies hors du terrain.»