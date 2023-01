Hockey sur glace – Lausanne souffre, mais arrache la victoire Les Lions se sont difficilement imposés samedi soir à l’Ilfis face à Langnau (4-5 ap). Ils restent néanmoins coincés à la 13e place au classement de National League. Chris Geiger

Les joueurs lausannois laissent éclater leur joie. Keystone

Lausanne n’est pas parvenu à réaliser le carton plein face à Langnau lors de ce week-end crucial. Large vainqueure la veille, la formation vaudoise a bien plus souffert pour dominer les Tigres (4-5 ap) samedi soir à l’Ilfis. Elle est toutefois parvenue à ramener deux points de son déplacement dans l’Emmental, ce qui la laisse derrière son adversaire du soir au classement de National League.

Pour ce deuxième rendez-vous couperet face à un concurrent direct en moins de 24 heures, les Lions ont adopté le même plan de jeu que vendredi soir. Les hommes de Geoff Ward se sont ainsi montrés sérieux et rigoureux en zone défensive, mais terriblement sommaires et limités lorsqu’ils ont été en possession de la rondelle. Cela leur a certainement coûté une victoire dans le temps réglementaire.

Prolongation arrachée

Mais les Lausannois ont eu la bonne idée de longtemps faire la course en tête lors de ce périlleux duel. Damien Riat (5e, 0-1) a ainsi rapidement mis son équipe sur de bons rails, profitant d’un rebond accordé par Luca Boltshauser consécutif à un excellent travail préparatoire de Jiri Sekac. Le Tchèque, qui portait le casque jaune en l’absence d’un Robin Kovacs annoncé «émoussé», a parfaitement assumé son statut sur cette occasion.

Puis Tim Bozon (32e, 1-2) et Ronalds Kenins (39e, 2-3) ont permis au LHC de reprendre les devants en étant les plus prompts à réagir sur des pucks qui trainaient dans le slot. Des réussites pour le coup loin d’être esthétiques, mais diablement importantes. Tout comme celles de Joël Genazzi (57e, 4-4), pour permettre aux Vaudois d’arracher la prolongation, et de Michael Raffl (63e, 4-5), dans le temps supplémentaire. Dos au mur durant quelques instants, les Vaudois ont donc montré du caractère pour renverser Langnau dans le «money time».

Les Lions, qui évoluaient une fois encore sans Ivars Punnenovs, ont désormais une semaine devant eux pour faire fructifier cette double confrontation victorieuse et préparer au mieux le difficile déplacement de Zurich. Pour l’occasion, ils devraient à nouveau pouvoir compter sur leur portier letton à licence suisse, forfait pour les deux rencontres contre les Tigres en raison d’une gêne au bas du corps.

Langnau - Lausanne 4-5 ap (1-1 1-2 2-1) Afficher plus Ilfis, 5151 spectateurs. Arbitres: MM. Tscherrig, Dipietro; Altmann, Gurtner. Buts: 5e Riat (Sekac) 0-1, 19e Pesonen (Eakin, Michaelis) 1-1, 32e Bozon (Sidler) 1-2, 34e Michaelis (Pesonen, Eakin) 2-2, 39e Kenins (Gernat) 2-3, 47e Weibel (Lepistö / 5c4) 3-3, 52e Saarela (Rohrbach) 4-3, 57e Genazzi (Riat / 5c4) 4-4, Raffl 4-5. Langnau: Boltshauser; Lepistö, Schilt; Saarijärvi, Grossniklaus; Guggenheim, Zryd; Erni; Pesonen, Eakin, Michaelis; Rohrbach, Schmutz, Saarela; Lapinskis, Diem, Douay; Berger, Neuenschwander, Weiber; Sturny. Entraîneur: Thierry Paterlini. Lausanne: Laurikainen; Frick, Gernat; Glauser, Genazzi; Sidler, Jelovac; Holdener, Marti; Bozon, Jäger, Raffl; Hügli, Maillard, Pedretti; Kenins, Audette, Salomäki; Riat, Fuchs, Sekac. Entraîneur: Geoff Ward. Pénalités: 2 x 2’ contre Langnau; 3 x 2’ contre Lausanne. Notes: Langnau sans Salzgeber (malade), ni surnuméraire (blessé). Lausanne sans Punnenovs, Heldner, Almond, Emmerton, Krakauskas (blessés), Kovacs, ni Panik (surnuméraires).

