Reprise de l’entraînement du LS – Lausanne-Sport cherche encore un buteur Ludovic Magnin a fait la connaissance de ses joueurs sur un terrain annexe de la Tuilière. La recherche d’un finisseur est la priorité du nouveau coach. Nicolas Jacquier

Emmenés par Ludovic Magnin (à gauche) et son nouvel assistant Manu Hervas (à droite), les joueurs du LS rejoignent l’un des terrains d’entraînement du centre sportif de la Tuilière. KEYSTONE

Une reprise, qu’on le veuille ou non, est toujours un moment particulier, plus délicat à gérer qu’il n’y paraît. Ça l’est encore plus quand le club en question doit digérer une relégation et qu’un nouveau coach vient de débarquer.