Basket circuit pro FIBA 3x3 – Lausanne-Sport en quête olympique à Beaulieu L’association Lausanne 3x3 organise le premier tournoi Superquest qui qualifiera deux équipes pour l’étape du World Tour à Manille. Pierre-Alain Schlosser

Les habitués du World Tour (ici à la place centrale de Lausanne) savent que le spectacle sera total, ce week-end aux halles de Beaulieu. CHRISTIAN BRUN

Douze formations tenteront de décrocher une des deux invitations au tournoi du World Tour de Manille (Philippines), samedi et dimanche dans les halles de Beaulieu. Les trois équipes vaudoises de Lausanne, Morges et Montreux seront aux prises avec neuf autres formations. Notamment Anvers, qui a participé aux JO de Tokyo 2020, Liman et Paris.