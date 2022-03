Après les débordements à la Tuilière - Lausanne-Sport expulse ses «supporters»

Quand un club annonce l’envoi imminent d’un communiqué, ce que Lausanne avait promis au lendemain des débordements ayant entraîné l’interruption de son match perdu 2-1 contre Lucerne dimanche passé à la Tuilière, la question qui importe est de savoir quand ce communiqué parviendra dans les rédactions et surtout quel en sera son contenu.

Le soir même du match déjà, les dirigeants vaudois avaient promis des sanctions exemplaires envers les fauteurs de troubles et autres artificiers ayant sciemment visé avec leurs engins pyrotechniques les joueurs sur la pelouse; notamment le gardien lucernois Marius Müller, sonné par l’explosion d’une fusée survenue non loin de lui. «Les gens qui ont fait ça ne sont pas des fans. Ils ne sont plus les bienvenus chez nous», devait ainsi lâcher Bob Ratcliffe, un CEO du LS écœuré du comportement des ultras et de ce qu’il lui avait été donné de voir ce jour-là.