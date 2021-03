Super League – Lausanne-Sport, l’improvisation gagnante Les Lausannois ont bricolé une défense et se sont imposés 0-3 à Vaduz ce mercredi soir. Du travail bien fait, même si le score est flatteur. Florian Vaney

Gabriel Bares sur les épaules du premier buteur, Jonathan Bolingi. Keystone

Décidément, Giorgio Contini marque des points et ses choix en rapportent actuellement. Son Lausanne-Sport est parti à Vaduz avec une sérieuse aiguille dans le pied ce mercredi: comment compenser l’absence de trois des quatre défenseurs centraux de l’équipe? L’entraîneur vaudois a choisi de recentrer ses deux latéraux favoris, Per-Egil Flo et Nikola Boranijasevic, deux très bons travailleurs de l’ombre, et le trio formé avec Noah Loosli s’est parfaitement comporté en Principauté. Bien vu.

Cette option a eu un autre mérite: ouvrir la voie au jeune Toichi Suzuki sur le couloir gauche. Et au cours d’une rencontre qui a vu un Cameron Puertas plus discret que d’habitude et un Evann Guessand quasi invisible, c’est lui, le Japonais, qui a su tirer son épingle du jeu.