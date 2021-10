C’est vous qui le dites 5 octobre – Lausanne-Sport, polémique, série de la RTS

Lausanne

Ces toitures inesthétiques

À propos de l’article intitulé «Un élu s’en prend aux toits «hideux» de Beaulieu»(«24 heures» du 30 septembre 2021).

Enfin un conseiller communal Vert se préoccupe de cette nouvelle situation. Bénéficiant d’une vue dominante sur la ville, j’ai constaté que les nouvelles toitures du CIO, Palais de Beaulieu, collège des Bergières, ainsi que les tours du Grey en rénovation sont munies de gros tuyaux et caissons de ventilation ou de bordures en métal non seulement horribles mais éblouissantes comme des miroirs et ceci tout au long de la journée suivant le cours du soleil.