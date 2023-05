Football – Douze mois plus tard, le Lausanne-Sport revient en Super League Mission réussie! Le LS retrouve l’élite grâce au point qu’il est allé chercher à Aarau samedi (2-2) lors de l’ultime journée de Challenge League. Florian Vaney

Les Vaudois se congratulent sur le 0-1 signé Grippo dès la 8e minute. keystone-sda.ch

Le Lausanne-Sport jouera en Super League la saison prochaine. Cette phrase a parcouru son chemin depuis juillet dernier, où on l’associait le plus souvent à une évidence. Elle est passée par le doute, pas mal de galères, l’emploi du conditionnel trop fréquemment au goût de beaucoup. Jusqu’à ce samedi 27 mai, où elle est devenue une vérité que personne ne pourra enlever au LS. Même s’il a fallu souffrir une dernière fois pour tenir le point du match nul à Aarau (2-2) lors de l’ultime journée. Le point de l’ascension.

«Finissons en beauté cette saison. Ce soir c’est la promotion!» Jusqu’au bout et cette banderole déployée à l’arrivée des joueurs samedi, les plus fervents supporters du Lausanne-Sport auront fait preuve de continuité et de bienveillance envers leur équipe cette saison. Certains y liront peut-être une façon polie d’évoquer l’exercice peu spectaculaire du LS, mais la banderole ne le dit pas. À l’heure du bilan, s’être réconcilié avec cette frange de son public fera nécessairement partie des réussites du club.

Les centaines de fans vaudois ont très vite vu des raisons de se réjouir. Sous leur nez, Olivier Custodio réussissait l’une des plus belles inspirations de sa saison en glissant un ballon cinq étoiles au deuxième poteau, où Trae Coyle avait l’intelligence de se retirer pour laisser Simone Grippo ouvrir le score (8e).

Une première mi-temps de rêve

Le Lausanne du début de rencontre jouait sans doute exactement comme celui qu’il aimerait être: résistant face à la possession adverse, excellent en rupture ou sur balles arrêtées. Un avant-goût de celui à qui il pourrait avoir plus de facilité à ressembler en Super League? En tout cas, Trae Coyle profitait d’un tir d’Aliou Baldé renvoyé par la latte argovienne pour inscrire le 2-0 (15e), au cours d’une première mi-temps où les visiteurs ont multiplié les belles occasions.

Comme il en a pris l’habitude, le FC Aarau passait complètement à côté d’une partie qui aurait pu lui ouvrir - avec des circonstances favorables qui n’ont finalement pas existé - les portes du barrage. Mais c’est au moment où il n’avait plus rien à jouer qu’il a commencé à faire craindre le pire au LS. 2-1 dans une fin de première mi-temps irrespirable, 2-2 à la 77e après trois immenses actions successives. Et puis… plus rien. Pour l’immense soulagement d’un Lausanne-Sport qui a réussi sa mission: retrouver l’élite douze petits mois après l’avoir quittée.



Afficher plus Brügglifeld, 7’429 spectateurs. Arbitre: Stefan Horisberger. Buts: 8e Grippo 0-1; 15e Coyle 0-2; 45e+2 Fazliu, pen. 1-2; 77e Cvetkovic 2-2. Aarau: Enzler; Wetz (89e Bunjaku), Thaler, Cvetkovic, Kronig; Jäckle, Gjorgjev, Avdyli (65e Da Silva), Fazliu; Hunziker (65e Tasar), Vladi. Entraîneur: Boris Smiljanic. Lausanne: Castella (29e Spiegel); Dabanli, Grippo, Husic; Suzuki (79e Giger), Sanches, Bernede, Custodio, Brown; Baldé (79e Labeau), Coyle. Entraîneur: Ludovic Magnin.

Avertissements: Husic (6e), Thaler (33e), Grippo (45e+1), Jäckle (79e).



Florian Vaney est journaliste au sein de la rédaction de Sport-Center depuis 2019. Formé dans la presse régionale, il suit de près le football suisse, de la 5e ligue à la Super League. Plus d'infos

