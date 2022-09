Football – Lausanne-Sport, quatre buts pour marquer son territoire Le Lausanne-Sport n’a pas fait dans le détail face à l’ex-leader surprise Wil, vendredi à la Tuilière (4-0), avec un premier tour de Challenge League bouclé en tête en prime. Florian Vaney

Brighton Labeau a inscrit son huitième but de la saison en Challenge League. Keystone

Ça commence méchamment à ressembler à une montée en puissance. Après son match le plus spectaculaire contre Yverdon, sa partie la plus envoûtante contre Zurich, le Lausanne-Sport a enchaîné une troisième sortie dans ce qui pourrait s’apparenter à la plus aboutie de toutes. Wil n’y a vu que du feu. Le LS conclut son premier tour sur des bases qui lui vaudraient sa promotion en fin de saison.

On parlait de choc au sommet à l’annonce de l’affiche, la troupe de Ludovic Magnin a répondu: elle ne partage pas ses hauteurs. Le signe qui en ressort se veut plus qu’encourageant. Les Vaudois ne concourent pas dans la même catégorie que les équipes «standards» de Challenge League. Ils peuvent se faire piéger, ils l’ont déjà été, mais lorsqu’ils évoluent à leur meilleur niveau, même un adversaire comme ce FC Wil en confiance ne fait pas le poids.

Labeau encore buteur

Il faut s’y faire, Lausanne n’est pas une équipe qui asphyxie la formation adverse. Ca enlève un peu à l’impression de domination qu’il laisse, même lorsqu’il s’impose 4-0 comme ce vendredi. Reste qu’il y avait de la régularité dans le jeu vaudois et dans ses assauts. Sa première période s’achevait avec cinq occasions nettes, dont deux avaient fait mouche. D’abord grâce à un solo du très précieux Alvyn Sanches (11e), qui apporte un relief bienvenu et assez unique à la construction. Ensuite grâce à Toichi Suzuki, qui a profité d’un coup franc joué très intelligemment à mi-terrain par Trae Coyle (43e). Le Japonais semble avoir pris le dessus sur Dominik Schwizer pour le poste de piston gauche. La question, c’est de savoir s’il montrera la régularité qu’on attend de lui pour confirmer. Comme celle de beaucoup de ses partenaires, sa prestation de vendredi a été excellente.

Il aurait simplement été dommage que le match s’achève sans que Brighton Labeau trouve la faille, un buteur de son rang ayant besoin d’accumuler les goals et de profiter de soirées comme celle-ci. Mais du coup, la gâchette au numéro 96 a très joliment ouvert le pied juste avant de sortir (67e). C’était le 4-0 d’une soirée qui place le LS dans une position qui lui correspond bien.

Lausanne-Sport - Wil 4-0 (2-0) Afficher plus La Tuilière, 3150 spectateurs. Arbitre: Luca Cibelli. Buts: 11e Sanches 1-0; 43e Suzuki 2-0; 60e Coyle 3-0; 67e Labeau 4-0. Lausanne-Sport: Castella; Dabanli, Husic (58e Grippo), Brown; Giger, Sanches, Custodio (80e Okuka), Gaudino, Suzuki (69e Schwizer); Coyle (69e Turkes), Labeau (69e Koyalipou). Entraîneur: Ludovic Magnin. Wil: Keller; Dickenmann, Zali, Montolio (65e Wallner), Heule; Ndau (65e Cueni), Muntwiler, Reichmuth (85e Staubli); Bahloul (65e Meier), Silvio (78e Muci), Lukembila. Entraîneur: Bruno Iacopetta. Avertissements: Suzuki (16e, jeu dur), Zali (31e, antijeu), Ndau (41e, antijeu), Lukembila (77e, jeu dur), Brown (80e, jeu dur).

Florian Vaney est journaliste au sein de la rédaction de Sport-Center depuis 2019. Formé dans la presse régionale, il suit de près le football suisse, de la 5e ligue à la Super League. Plus d'infos

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.