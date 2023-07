Football – Lausanne-Sport s’incline au bout du temps additionnel Sur la pelouse d’YB, les Vaudois ont cru ramener un point. Mais un penalty transformé par Itten à la 97e a mis fin à leurs espoirs (1-2). André Boschetti Berne

Le LS pensait revenir de Berne avec un bon match nul, mais un penalty transformé par Cedric Itten a offert la victoire à Young Boys dans les arrêts de jeu. KEYSTONE/Peter Klaunzer

Pour ce retour tant attendu en Super League, Ludovic Magnin choisissait d’aligner Dussenne, Ilie et Sène, ses trois nouvelles recrues, d’entrée. Tout le contraire de Raphaël Wicky qui reconduisait, à l’exception du revenant Janko, ces joueurs qui lui avaient permis de conquérir son premier titre.

Mais le changement le plus intéressant, côté vaudois, était la manière avec laquelle le néo-promu a entamé la rencontre. Positionnés haut dans le terrain et agressifs, les Lausannois gênaient d’emblée des Bernois - certes loin de leur meilleur niveau - qui ne s’attendaient peut-être pas à tant d'irrévérence.

Rares Ilie face à Mohamed Ali Camara. Le LS a bien résisté à Young Boys dimanche à Berne avant de tout perdre sur penalty dans les arrêts de jeu. KEYSTONE/Peter Klaunzer

Une belle attitude qui permettait à Sanches (2e), Ilie (5e et 16e) et Husic (17e) de montrer à YB qu’ils ne s’étaient pas déplacés pour se satisfaire de jouer les faire-valoir. Et même si Rieder, par deux fois (31e et 34e), manquait de peu d’ouvrir le score, le LS conservait son calme et cette envie de titiller son adversaire. Ce qui arrivait à nouveau lorsque Baldé, malgré un mauvais choix, voyait sa frappe au premier poteau déviée par Racioppi (37e).

Egalisation de Baldé, penalty de Itten

Alors que l’on attendait une réaction du champion après la pause, c’était encore le LS qui se montrait dangereux par Sanches. En contre, le jeune Lausannois voyait son magnifique lob frôler la barre de Racioppi (50e). Un petit manque de précision et de réussite que le néo-promu payait cash lorsqu’une frappe, guère irrésistible, de Monteiro laissait Castella sans réaction.

Loin de se décourager, le LS repartait à l’offensive et Baldé rétablissait immédiatement la parité sur une superbe frappe enroulée du pied gauche (53e). Secoués par cette égalisation, les Bernois mettaient enfin davantage de rythme et d’intensité dans leur jeu. Des assauts un brin désordonnés que la solide défense lausannoise, bien articulée autour de Noë Dessenne, endiguait toutefois sans trop de soucis.

Jusqu’au moment où, alors que l’on jouait les dernières secondes du temps additionnel, Brown déviait du bras un centre de Blum. Pour un penalty que transformait Itten (97e, 2-1).



Le télégramme YB - LS 2-1 (0-0) Wankdorf. 27113 spectateurs. Arbitre: M. Piccolo. Buts: 52e Monteiro 1-0, 53e Baldé 1-1, 97e Itten (penalty) 2-1. YB: Racioppi; Janko (78e Blum), Camara, Lustenberger, Benito; Ugrinic (78e Lakomy), Niasse (78e Itten), Monteiro (67e Imeri); Rieder; Elia, Nsame (67e Ganvoula). LS: Castella; Giger, Dussenne (85e Grippo), Husic, Brown; Baldé (70e Suzuki), Custodio, Bernede, Ilie; Sanchez (76e Schwizer), Sène (76e Coyle).Avertissements: 55e Camara, 59e Husic. Notes: YB sans von Ballmoos, Lauper, Garcia (blessés), Mambimbi, Persson, Males (pas prêts) ni Fassnacht (sur le départ vers l’étranger). LS sans Labeau (en vacances) ni Nanizayamo (pas convoqué).

