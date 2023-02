Hockey sur glace – Lausanne surpris par un Ajoie ultra-réaliste Les Vaudois se sont inclinés contre les Jurassiens (2-1 ap) samedi soir à Porrentruy. Ils perdent ainsi de précieux points dans la course aux pré-play-off de National League. Chris Geiger Porrentruy

Lausanne n’a pas trouvé la clé face au HC Ajoie keystone-sda.ch

Lausanne a vécu un nouveau déplacement très compliqué à Porrentruy samedi soir. Dix semaines après la fête de tirs remportée par la formation vaudoise, cette dernière n’est, cette fois, pas parvenue à prendre la mesure d’Ajoie (défaite 2-1 ap). L’équipe de Julien Vauclair a signé son troisième succès de rang en National League, alors que celle de Geoff Ward a signé une bien mauvaise opération dans la course à la 10e place.

Si le dernier affrontement sur la glace ajoulote entre ces deux mêmes équipes avait accouché d’un véritable feu d’artifices (5-6 ap), le scénario de cet ultime duel entre Jurassiens et Vaudois a été bien moins prolifique. La faute à la grande performance dans la cage des Vouivres de Damiano Ciaccio, auteur de 47 arrêts et titulaire malgré l’énorme prestation réalisée par Tim Wolf vingt-quatre heures plus tôt à Ambri. Mais aussi en raison de l’incapacité des hommes de Julien Vauclair à se montrer dangereux de l’autre côté de la glace. Mais leurs 16 tirs cadrés ont finalement suffi.

Ivars Punnenovs à nouveau titulaire

Titulaire pour la première fois depuis le 15 janvier, Ivars Punnenovs n’a ainsi quasiment jamais été inquiété. Il a fallu attendre le premier jeu de puissance accordé aux locaux pour que le gardien letton à licence suisse soit enfin véritablement inquiété. Et plutôt deux fois qu’une. Si Jonathan Hazen a d’abord galvaudé une grosse opportunité, Guillaume Asselin est, lui, parvenu à ouvrir la marque une poignée de secondes plus tard (24e, 1-0).

Menés contre le cours du jeu, les Lions ont fait preuve de caractère et ont rapidement réussi à revenir à la marque. Totalement abandonné au deuxième poteau, Tim Bozon a bénéficié d’un joli travail préparatoire de Joël Genazzi pour remettre logiquement les pendules à l’heure (26e, 1-1).

Le LHC n’a jamais pu enflammer la partie

Mais le LHC, avec l’attaquant slovaque Richard Panik de retour au sein de l’alignement, n’a jamais été en capacité d’enflammer la partie. Gênés par le bloc défensif mis en place par Julien Vauclair, les Vaudois ont vu leur manque de tranchant être puni au cours des prolongations puisque Thibault Frossard a pu marquer le but de la victoire (62e, 2-1). Une grande leçon de réalisme.

En raison de la pause dédiée aux équipes nationales, les deux formations vont désormais bénéficier d’une dizaine de jours pour préparer au mieux la dernière ligne droite du championnat. Le prochain rendez-vous pour Ajoie est agendé le mardi 14 février à Zoug, alors que Lausanne accueillera Lugano dans le même temps pour un autre duel couperet.



Ajoie - Lausanne 2-1 ap (0-0 1-1 0-0) Afficher plus Raiffeisen Arena, 4878 spectateurs. Arbitres: MM. Kohlmüller, Hungerbühler; Steenstra, Duc. Buts: 24e Asselin (Brennan / 5c4) 1-0, 26e T. Bozon (Genazzi) 1-1, 62e Frossard 2-1.

Ajoie: Ciaccio; Pouilly, Brennan; Fey, Pilet; Birbaum, Hauert; Thiry; Sciaroni, Romanenghi, K. Bozon; Hazen, Gauthier, Frossard; Asselin, Devos, Derungs; Vouillamoz, Macquat, Schmutz; Arnold. Entraîneur: Julien Vauclair. Lausanne: Punnenovs; Gernat, Frick; Glauser, Genazzi; Sidler, Jelovac; Marti; T. Bozon, Jäger, Raffl; Kenins, Almond, Salomäki; Riat, Fuchs, Sekac; Panik, Maillard, Kovacs; Hügli. Entraîneur: Geoff Ward. Pénalités: 4 x 2’ contre Ajoie; 1 x 2’ contre Lausanne. Notes: Ajoie sans Gauthier-Leduc, Rouiller (blessés), Bakos (malade), Kohler, Patenaude, ni Huber (surnuméraires). Lausanne sans Heldner, Emmerton, Pedretti, Krakauskas (blessés), Laurikainen, Audette, ni Holdener (surnuméraires).



Chris Geiger a étudié à l'Université de Neuchâtel, où il a décroché son Bachelor en Lettres et sciences humaines. Après avoir transité par plusieurs rédactions de Suisse romande, dont celle de blue Sports, il a rejoint l'agence Sport-Center en octobre 2021. Il y couvre principalement le hockey sur glace. Plus d'infos

