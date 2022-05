Théâtre déambulatoire – Lausanne, terreau d’une utopie bobo riche en lieux communs Des grappes de spectateurs prospectent en ville pour glaner les graines d’un monde redéployant les idées humanistes de Thomas More. Critique. Natacha Rossel

Des groupes de spectatrices et spectateurs déambulent dans les rues de Lausanne. AMÉLIE BLANC

Par grappes, des spectatrices et spectateurs essaiment dans les rues lausannoises, butinent, se regroupent en nuées avant de se redéployer dans le tissu urbain. Leur dessein? Glaner les graines d’un futur possible, d’une utopie à fabriquer ensemble dans le sillage des écrits de l’humaniste Thomas More. Dans l’Angleterre d’Henri VIII, le philosophe et homme politique inventait son «Utopia», île imaginaire prônant une société délestée des notions de propriété privée et de mercantilisme.

À lire aussi Abo Théâtre déambulatoire Lausanne, petite fabrique de nos utopies Déambulation théâtrale Le chantier, terrain de jeu pour sonder le monde Déambulation théâtrale Stefan Kaegi invoque les fantômes de Vidy Seulement, quand Thomas More déroulait des idées visionnaires, Stefan Kaegi et son Rimini Protokoll peinent à dépasser le simple ressassement du discours anticapitaliste ambiant dans cette «Utopolis Lausanne», fruit de la collaboration du Théâtre de Vidy et de Plateforme 10. On s’attendait à plus de secousses dans cette épopée théâtrale dont nous sommes les protagonistes. On notera d’ailleurs une certaine ironie dans cette déambulation guidée et chronométrée à la minute près: en bons soldats, nous collons nos «visas» dans nos passeports en papier et suivons scrupuleusement les consignes diffusées dans le haut-parleur porté par la vigie de chaque équipe.

Agora au musée

Nous voilà donc disséminés aux quatre coins de la ville, dans une boutique, un musée ou un bar – antres des 48 hôtes de notre enquête urbaine. Leurs récits intimes forment le prologue de notre fable commune, consignée peu à peu dans un codex numérique (par l’envoi de SMS). Dans le bruissement de la ville, Rimini Protokoll égraine des thématiques au gré des escales: le pouvoir, l’au-delà, l’individualisme, l’intelligence artificielle, les êtres vivants. L’émotion nous gagne au moment de désigner l’animal qui attire notre regard dans un lieu familier: l’utopie se dessine aussi en s’imaginant dans le corps de l’Autre (en l’occurrence, une roussette géante).

Il est temps de converger (le symbole est fort) vers les musées de Plateforme 10. La cour se mue en agora où nous échangeons les bribes de notre codex, imprimées sur des papillons. C’est là que le bât blesse: artisanes et artisans d’un monde meilleur, nous nous sommes enlisés dans des lieux communs. Au lieu de nous aventurer loin des sentiers battus, nous avons toutes et tous (l’autrice de ces lignes en premier) convoqué les mêmes aphorismes. Serions-nous des Thomas More de pacotille?

