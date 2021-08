Super League – Lausanne tient son premier point Les Vaudois ont accroché un encourageant nul 2-2 face au FC Bâle dimanche. Après quatre journées, leur compteur en Super League est enfin ouvert. Valentin Schnorhk Lausanne

La joie des joueurs lausanois apres l'ouverture du score. keystone-sda.ch

Il fallait une certaine audace. Face à ce FC Bâle invaincu et qui fait peur à tout le monde, cela demandait du cran au Lausanne-Sport d’Ilija Borenovic pour présenter une équipe qui ose ne pas avoir peur. Surtout histoire d’aller enfin chercher des premiers points. Annonçons-le d’emblée, il n’y en a eu qu’un qui est arrivé, mais le compteur est débloqué. Avec un encourageant 2-2 face à la meilleure équipe de ce début de saison.

Pour y parvenir, le choix du technicien vaudois a été celui de l’insouciance. De la jeunesse, autrement dit, avec la deuxième titularisation d’Anel Husic (20 ans) et la première de Karim Sow (18 ans) pour entourer le patron de la défense Elton Monteiro. Choix probant, quarante-cinq minutes durant. Car l’inconvénient de la fraîcheur peut aussi être la difficulté à gérer les moments faibles. Comme en toute fin de première période, lorsqu’un ballon a traîné dans la surface lausannoise et que Sow a crocheté Stocker. Arthur Cabral, forcément, n’a pas tremblé.

Un but qui est venu annuler la très bonne première période lausannoise. Elle avait commencé par l’ouverture du score précoce d’Hicham Mahou, aligné en soutien du peu mobile Mayron George. Sur un centre d’Armel Zohouri, le Français se jouait d’Eray Cömert pour tromper de la tête un Lindner impuissant (9e). Signe d’un LS qui avait choisi d’être concret. Avec surtout une forme de verticalité qui devait mettre en lumière les quelques problèmes structurels de ce FCB.

La capacité des Trazié, Puertas, Mahou ou Suzuki à casser des lignes balle au pied après une récupération de balle a souvent permis d’exposer un Cömert clairement pas à son avantage. Lausanne a donc existé durant toute la partie, mais avec des essais souvent trop lointains (Puertas, notamment). Et en pouvant se reposer sur un Cabral toujours dominant, les Rhénans étaient dans le confort. Le Brésilien a ainsi profité d’un bon centre de Lopez pour surgir devant un Monteiro passif et faire grimper son compteur à sept buts en Super League, 14 toutes compétitions confondues. Il aurait pu être augmenté sans un gros manqué ou un arrêt décisif de Diaw en fin de match.

Cela aurait été dur pour ce LS. Car après ce 2-1, il a toujours été capable de se lâcher. L’entrée de Zeki Amdouni à l’heure de jeu a contribué à l’engouement. Les courses et l’énergie du jeune attaquant ont offert un second souffle aux Vaudois. Surtout, lorsqu’il s’est amusé de Cömert d’un double contact pour finir proprement (69e). Jolie manière d’ouvrir - enfin - le compteur lausannois dans ce championnat. Et d’estomper certains doutes.

Lausanne-Sport - Bâle 2-2 (1-1)

La Tuilière, 5635 spectateurs. Arbitre: M. San. Buts: 9e Mahou 1-0. 45e+1 Cabral (penalty) 1-1. 59e Cabral 1-2. 69e Amdouni 2-2.

Lausanne-Sport: Diaw; Sow (91e Nanizayamo), Monteiro, Husic; Zohouri, Puertas (91e Ouattara), Kukuruzovic, Trazié, Suzuki; Mahou (82e Barès), George (63e Amdouni). Entraîneur: Ilija Borenovic.

Bâle: Lindner; Lopez (89e Lang), Cömert, Pelmard, Petretta; Frei (78e Palacios), Kasami; Stocker (63e Males), Esposito (89e Sène), Millar (78e Xhaka); Cabral. Entraîneur: Patrick Rahmen.

Notes: Lausanne sans Brow, Coyle, Geissmann, Jenz, Kapo, Koyalipo et Turkes (blessés). Bâle sans Chiappietta, Djiga, Gebhardt, Padula, Quintilla et Zhegrova (blessés).

Avertissements: 40e Petretta. 50e Sow. 73e Mahou. 81e Suzuki.

