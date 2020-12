Canton de Vaud – Un automobiliste finit sur le toit à Lausanne Lundi après-midi, une voiture a fait une embardée spectaculaire en pleine ville. Son conducteur n’est que légèrement blessé.

Un accident spectaculaire s'est produit lundi au chemin de la Coudrette à Lausanne, où un véhicule a fini sur le toit. police de Lausanne

Un automobiliste qui circulait lundi vers 14h30 sur le chemin de la Coudrette à Lausanne en direction du centre-ville a perdu la maîtrise de son véhicule. Celui-ci a terminé sur le toit dix mètres plus bas. Le conducteur n’est que très légèrement blessé.

Pour des raisons que l’enquête devra déterminer, la voiture a dévié sur la droite et est montée sur un talus. Avant de s’arrêter sur le toit quelque dix mètres plus bas, elle a encore effectué un tonneau sur le côté gauche et heurter une borne en granit, a communiqué la police de Lausanne.

Très légèrement blessé, le conducteur a été contrôlé sur place par le personnel ambulancier.

ATS/NXP