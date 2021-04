Hockey sur glace – Lausanne, un échec et un plan derrière la tête Les nouveaux propriétaires du club vaudois ont entamé leur ère sur une contre-performance. L’année a été mouvementée. Et maintenant? Jérôme Reynard

Petr Svoboda est convaincu de pouvoir amener le LHC à son premier titre de champion. KEYSTONE

Devant le vestiaire lausannois, vendredi soir au Hallenstadion de Zurich, Grégory Finger remercie ses joueurs pour leur championnat, pour leur investissement. L’un des deux actionnaires majoritaires du LHC - avec Zdenek Bakala - effectuait son premier déplacement de la saison. Le dernier, aussi. Pas de quoi le mettre en rogne, toutefois.

À quelques mètres de là, Petr Svoboda répond aux questions des journalistes. À chaud, le troisième propriétaire du club, directeur des opérations hockey, admet qu’une élimination en quarts de finale des play-off (4-2) est «un échec», au regard des investissements réalisés et des ambitions affichées. «Mais les attentes et la réalité sont deux choses différentes, dit-il. Instaurer la culture que l’on souhaite, ça prend du temps. Et on est prêts à se remettre au boulot plus fort encore pour rebondir. On n’arrêtera pas de travailler tant qu’on ne sera pas là où l’on veut être.»