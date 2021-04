LIVRES | 31% de rabais pour les abonnés – Lausanne, une ville, un monde 50 incursions au fil de la diversité

Lausanne, une ville, un monde DR

Lausanne est l’une des villes les plus cosmopolites d’Europe, avec près d’une personne sur deux de nationalité étrangère. Cela se ressent partout: dans les rues, au sein des quartiers, à l’école, au travail, dans les bars et restaurants, ou encore dans l’offre culturelle et associative foisonnante.

À la manière d’un guide touristique, ce livre, publié à l’occasion des 50 ans du Bureau lausannois pour les immigrés (BLI), propose une cartographie multiculturelle de Lausanne à travers 50 sujets originaux.

Du musée de l’immigration au match d’ecuavoley, des jardins communautaires du Châtelard aux festivals d’été sur l’esplanade de Montbenon, du creuset de la rue de la Tour jusqu’au village globalisé de la Bourdonnette, ces pages vous invitent à découvrir la ville comme vous ne l’avez encore jamais vue.

