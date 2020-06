Politique post-Covid – Lausanne va offrir plus de places d’apprentissage Voyant que la pandémie rend plus difficile l’insertion professionnelle des jeunes, la Ville déploie plusieurs mesures au sein de son administration. Chloé Banerjee-Din

Des places d’apprentissage seront créées à la Ville de Lausanne, y compris dans les métiers techniques. Image d’illustration Florian Cella

La Ville de Lausanne va donner un peu d’air à des jeunes en panne d’avenir professionnel à cause de la crise. Entre autres mesures, elle annonce la création d’une vingtaine de places d’apprentissage supplémentaires au sein de son administration pour la rentrée 2020. «On estime que, parmi les élèves qui s’orientent sur une voie professionnelle, ils sont 10% de plus qu’en temps normal à se trouver sans solution», relate David Payot, municipal chargé de l’Enfance, de la Jeunesse et des Quartiers.

«Ce sont les places que nous pouvons créer à court terme, précise David Payot. Il y en aura plus, la seule question est de savoir quand exactement» David Payot, municipal chargé de l’Enfance, de la Jeunesse et des Quartiers

Ces places seront mises au concours à travers les canaux habituels dans les semaines à venir, et ce dans une variété de domaines, allant de l’administratif à la petite enfance, en passant par les métier techniques et l’entretien des bâtiments. «Ce sont les places que nous pouvons créer à court terme, précise David Payot. Il y en aura plus, la seule question est de savoir quand exactement.» Il n’indique toutefois pas si la mesure se poursuivra à long terme avec les prochaines volées d’apprentis.

Pour le déploiement de ces mesures, un poste dédié sera créé tout prochainement au sein de l’administration. Mais la Ville engage également d’autres démarches. Parmi les 71 apprentis en fin de formation qu’elle compte en ses rangs, une quinzaine n’ont pas trouvé de solution pour la suite de leur parcours et seront engagés pour une durée de trois à six mois. Enfin, la Ville prévoit de renforcer son offre de stages d’orientation à l’attention des élèves dès cette rentrée scolaire. Elle garantira en outre 50 places de stage au sein du programme existant LIFT, qui vise à prévenir la non-insertion professionnelle.