Affrontements après LS - GC – Lausanne va serrer de plus près les supporters adverses Un élu questionne l’action policière après les débordements qui ont suivi le match du 17 octobre à la Tuilière. La Ville annonce des adaptations du dispositif de sécurité. Romaric Haddou

Le 17 octobre, les forces de l’ordre avaient fait usage de gaz lacrymogènes pour stopper un début de bagarre entre supporters du Lausanne-Sport et de Grasshopper. DR

Les débordements survenus le 17 octobre après le match entre le Lausanne-Sport (LS) et Grasshopper rebondissent au niveau politique. Via une interpellation, le conseiller socialiste Louis Dana demande au municipal de la Police Pierre-Antoine Hildbrand comment les supporters des deux camps sont parvenus à brièvement s’affronter aux abords de la Tuilière, obligeant les agents de sécurité et les forces de l’ordre à intervenir.

«J’aimerais d’abord connaître le bilan de ces affrontements sur le plan des dégâts et des sanctions», interroge l’élu PS, rappelant que le bus chargé de transporter les fans zurichois jusqu’à la gare a été pris pour cible. «Le montant estimé est de l’ordre de 10’000 francs et sera pris en charge par le LS puisque c’est le club qui affrète ces bus», répond Pierre-Antoine Hildbrand. Ce dernier refuse par contre de se prononcer sur d’éventuelles interdictions de stade ou de déplacement. «Je ne donne pas d’informations individuelles concernant l’événement du 17 octobre mais il est clair que, lorsqu’une personne est identifiée, une procédure pouvant aboutir à une interdiction de stade est enclenchée. La police et le LS sont très stricts et d’accord là-dessus.»