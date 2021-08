C’est vous qui le dites 16 août - Lausanne, vaccination, climat

Lausanne

Un témoin du passé s’en va!

À propos de l’article intitulé «Jour après jour, l’ancien Guest House s’est effacé» («24 heures» du 10 août 2021).

Pas seulement du passé mais un témoin du présent, voire de l’avenir. Sans en avoir l’air, cet immeuble édifié en 1894 a été un des premiers bâtiments labellisés Minergie lors de sa réhabilitation en guest house avant l’an 2000 et il a même reçu le Prix solaire en 2002.

Grâce au «contracting énergétique» proposé par la Ville de Lausanne aux CFF propriétaires, un concept efficace a pu être mis en place avec notamment des absorbeurs solaires intégrés à la toiture pour le chauffage et l’eau chaude sanitaire. De plus, une ventilation contrôlée ou double flux, indispensable à l’aération des chambres de l’hôtel a pu s’accommoder astucieusement, dans chaque pièce, des anciennes gaines des cheminées d’origine, retrouvées incorporées et invisibles dans les gros murs de maçonnerie. Une découverte! Presque de l’archéologie!