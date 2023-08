Nuisances sonores

Ces moteurs maquillés nous cassent les oreilles

Concerne l’article «Une soirée à la chasse aux moteurs trop bruyants» («24 heures» du 5 juillet).

Enfin, Il était temps! Je me réjouis que les autorités se soucient du bien-être de leurs administrés en luttant contre les moteurs maquillés et trop bruyants.

Habitant un immeuble sis en bordure d’une route qui dessert un quartier à forte densité d’habitation, je suis bien placé pour en parler. Avec un balcon situé nord-est et donnant sur cette rue, il fait bon y prendre le frais et l’ombre en périodes de fortes chaleurs.

Malheureusement, il est presque impossible d’y rester à certaines heures à cause de quelques écervelés qui ont plus de puissance dans leur moteur que dans leur cervelle. Sur une distance de 300 m entre un giratoire et un carrefour, de plus limité à 50 km à l’heure, il ne devrait cependant pas y avoir de problèmes. Sans aucun égard pour les personnes qui peuvent aimer à jouir d’un peu de fraîcheur sur environ les 90 balcons qui donnent sur ce tronçon, certains usagers aux moteurs bruyants, dont des pendulaires réguliers, prennent un certain plaisir à faire vrombir leur moteur en mettant pleins gaz après le passage du giratoire, quitte à freiner immédiatement après l’accélération.

Et dans l’autre sens en nous gratifiant de «vroum» tonitruants en changeant de vitesse avant d’entrer dans le giratoire. Il y a des moments où on a l’impression que cela frise la provocation!

J’ai appris qu’en France, dès la fin de 2023, après un temps d’information, les autorités pourront amender les conducteurs trop bruyants (repérés au moyen de radars antibruit) d’un montant de 135 euros. Pour cette bonne cause, imitons pour une fois la France. Mesdames et messieurs les candidates et candidats aux prochaines élections fédérales, de quelque parti que vous soyez, pensez-y. Nous vous en serons reconnaissants.

René Favre, Aigle

Lausanne

La Riponne, ce lieu où il ne fait pas bon vivre

Les consommateurs de stupéfiants sont de plus en plus nombreux à la place de la Riponne et alentour. Nombre de ces malheureux, parfois dans des états misérables, montrent des comportements excentriques et délirants. Les pleurs, les cris, les altercations aussi, se sont émancipés des repères temporels et naissent à toute heure du jour et de la nuit.

Quant aux dealers, eux aussi se sont multipliés. Jadis rares et fantomatiques, naguère discrets, ils occupent maintenant tous les points d’observation. Téléphone en main, ils se promènent avec, à l’évidence, un sentiment d’impunité qui laisse songeur. Ils prennent possession du territoire sans états d’âme. Lorsque le matin, par exemple, ils occupent les arrêts de trolleybus aux heures d’affluence en compagnie de gens de tout âge et, notamment, des enfants, un observateur ne peut être qu’interloqué. Que font les autorités? Difficile de percevoir un seul rai de lumière dans cette brume malsaine.

Didier Antenen, Lausanne

Véhicules électriques

Ne pas oublier les leçons de l’histoire

Diriger c’est prévoir, mais peut-on prévoir sans se souvenir? À la fin du XIXe siècle, les véhicules avec moteur électrique et ceux avec moteur à explosion sont inventés. Pour vendre leur pétrole, les grandes compagnies favorisent le moteur à explosion en empêchant par tous les moyens le développement d’autres possibilités.

Cent ans plus tard, pour différentes raisons politiques et environnementales, cette technologie est à bout de souffle. Nos élus imposent donc le «tout électrique» pour 2035. N’ont-ils rien appris? L’utilisation d’une seule technologie est inévitablement destinée à s’asphyxier. Ne serait-il pas plus logique de subventionner plusieurs recherches et solutions plutôt que de mettre tous ses œufs dans le même panier? N’en déplaise aux fournisseurs d’électricité, nouveaux meneurs du jeu, qui essaient de nous faire croire que l’hydrogène, les biocarburants et autres nouveautés ne sont pas fiables, et aux constructeurs de véhicules pour qui une diversification des produits est source de coûts et donc de moins de bénéfices.

Dans le domaine des transports le tout pétrole s’est retrouvé dans le mur, le tout électrique en fera probablement de même dans cent ans. Mesdames et messieurs les décideurs d’aujourd’hui, regardez s’il vous plaît dans le rétroviseur de l’histoire avant de céder aux belles paroles des lobbyistes qui tronquent les rapports comme l’ont fait ceux du pétrole depuis 1900, et aidez s’il vous plaît les chercheurs qui proposent, sans volonté de supprimer l’électrique, des solutions complémentaires.

Bernard Zighetti, Cossonay

Migrants

Il faut un vrai débat

Je trouve que le débat sur les migrants est toujours superficiel, empreint de langue de bois. J’ai vu une interview du patron de l’Organisation internationale pour les migrations (OIM). Il y a une question que la journaliste se devait de poser: «Estimez-vous que toutes les personnes qui veulent une vie meilleure, sans être persécutées et qui ne sont pas des demandeurs d’asile, puissent venir en nombre illimité en Europe ou aux États-Unis?»

Cette question devrait aussi être posée aux candidats aux élections fédérales ainsi qu’aux représentants des ONG qui prennent le prétexte des droits fondamentaux pour faire venir le maximum de migrants. D’autre part il faut revoir la problématique des mineurs non accompagnés qui espèrent, à cause d’une loi sur le regroupement familial trop généreuse, faire venir un jour leurs parents! Le petit peuple n’a pas grand-chose à dire sauf lors des élections et l’Allemagne vient de vivre deux séismes.

Le parti d’extrême droite Alternative für Deutschland (AfD) a ainsi remporté une élection au système majoritaire et placé son candidat à la tête du district de Sonnelberg. Et on a appris aussi que l’AfD vient de placer son candidat comme maire de la commune de Raghun-Jessnitz! Et tout ça parce que la classe politique européenne est incapable de prendre des mesures fortes!

François Brélaz, Cheseaux-sur-Lausanne

Énergies

L’eau, un enjeu crucial

Cette course effrénée aux énergies nouvelles ne pourra éviter d’aggraver les problèmes de l’eau, de l’air, de la terre.

Sur ce thème: L’invité Vers un modèle circulaire au plus vite

Alors que pour vivre nous devons pouvoir répondre à nos besoins essentiels par la santé de ces éléments, dans le livre «Les batailles de l’eau» Mohamed Larbi Bouguerra nous dit: «La question de l’eau, partie intégrante des désordres climatiques extrêmes que vit l’humanité, pose elle aussi des questions cruciales pour notre système économique, notre approvisionnement énergétique, nos modes de production, nos moyens de transport, notre organisation collective, nos comportements individuels.»

Répondre sans détour et sans manœuvres politiciennes à ces questions vitales conditionne notre propre survie sur Terre.

Catherine Morandi, Villars-le-Terroir

