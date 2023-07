Maintien du lien social – Lausanne veille à prévenir la solitude des seniors En réponse à un postulat du Conseil communal, la Haute école de travail social et de la santé de Lausanne a été mandatée afin de réaliser une enquête auprès des personnes âgées de la ville.

Parmi les seniors de plus de 75 ans, les femmes sont plus à même de ressentir un sentiment de solitude (Image prétexte). KEYSTONE/LAURENT GILLIERON

La Ville de Lausanne garde à l’oeil le sentiment de solitude chez les personnes de 75 ans et plus. Elle a publié sur son site un rapport-préavis en réponse au postulat du conseiller communal Robert Joosten intitulé «Pour une étude sur la solitude à Lausanne».

La Municipalité a mandaté la Haute école de travail social et de la santé de Lausanne (HETSL) pour réaliser cette étude. Celle-ci a établi que «le sentiment de solitude de la population âgée lausannoise ne s’est pas accentué depuis le début de la pandémie en 2020». Néanmoins, elle a révélé que 31,4% des répondants se sentaient «modérément seuls».

L’étude pointe que les femmes, les personnes en situation financière jugée difficile ou en mauvaise santé étaient plus susceptibles de ressentir de la solitude ou de l’isolement. Le fait d’avoir migré en Suisse, de vivre seul ou d’être âgé de plus de 80 ans constitue également un facteur aggravant.

La retraite, un moment-clé

Forte de ces éléments, la Municipalité relève qu’il est important de «prévenir la solitude avant qu’elle ne devienne sévère et trop complexe pour pouvoir être réduite». Elle souligne qu’une «attention particulière doit être apportée lors du passage à la retraite qui représente un moment crucial dans la construction et la poursuite des liens sociaux».

La Ville estime cependant qu’elle mène de «nombreux projets» favorisant une «mixité sociale et intergénérationnelle», notamment avec une grande offre sportive et culturelle. Elle se félicite également de son «riche tissu associatif» à même de «renforcer la cohésion sociale». Elle indique qu’elle va donc continuer à développer ces offres avec ses partenaires associatifs et institutionnels, tout en explorant avec eux les domaines à développer.

ATS

