«Les féminicides n’ont jamais lieu sans signes avant-coureurs.» Cette phrase du municipal lausannois chargé de la Police, Pierre-Antoine Hildbrand, résume bien la spirale que la Ville tente de briser. Ce lundi, dans un lieu tenu secret, l’élu a présenté, avec le commandant de la police et sa cheffe, cette nouvelle «Unité de prise en charge des victimes» de violences en tous genres, et en particulier domestiques.

Lire aussi Abo Maltraitance en question Qui sont les auteurs de violences domestiques?

Les agressions, qu’elles soient domestiques ou non, dirigées envers les hommes ou les femmes, constituent un «continuum» qui comprend le harcèlement, les discriminations, les violences domestiques, le viol et l’assassinat ou le meurtre. En moyenne ces dernières années, Lausanne en décompte plus de 800 (820 en 2021) par an, plusieurs étant parfois répertoriées dans le même foyer.