Trafic automobile à Lausanne – Lausanne veut durcir le ton contre le trafic de transit qui n’apporte rien La municipale Florence Germond présente les données de l’Observatoire de la mobilité. Un constat: les traversées du centre-ville sont encore trop faciles. Lise Bourgeois

Pour Florence Germond, l’espace public est un bien de toute la population. On doit pouvoir s’y déplacer mais aussi s’y tenir. Vanessa Cardoso/A

Lausanne veut se débarrasser du maximum de voitures pour améliorer la qualité de l’espace public et diminuer la pollution aérienne et sonore. La posture qui fait traditionnellement couler beaucoup d’encre et alimente de nombreux débats politiques se confirme mois après mois. En janvier, la Ville présentait son Plan climat avec un objectif d’élimination des voitures à essence sur son territoire à l’horizon 2030. Ce mois d’avril, l’Observatoire de la mobilité publie son rapport annuel qui fait état, entre autres constats, d’un nombre encore beaucoup trop élevé de voitures en transit dans le centre.

«Ce ne sont pas les gens qui viennent travailler à Lausanne ou y faire des achats, explique la municipale Florence Germond. Ce sont des automobilistes qui traversent simplement la ville et y amènent des nuisances sonores et de la pollution sans apporter de bénéfice à la ville.» Sur l’axe Terreaux-Grand Pont, ces courses représentent 72% des déplacements. Aux yeux de la Municipalité, c’est beaucoup trop et il faut «diminuer massivement» le phénomène. Le transit reste important malgré l’autoroute de contournement: «Vraisemblablement, c’est parce que ça circule globalement bien et qu’il est avantageux de se déplacer d’un point à un autre en passant par le centre-ville plutôt que par l’autoroute…»

Feux intelligents

Les mesures concrètes sont à l’étude: «Nous travaillons en vue d’un nouveau schéma de circulation qui empêchera les possibilités de transit ou, pour le moins, les rendra difficiles», poursuit-elle. La piétonnisation de la rue Centrale déjà annoncée dans le Plan climat fera partie des mesures de dissuasion. Mais, plus généralement, il s’agit notamment d’imposer davantage de sens uniques: «Il y a aussi l’idée de travailler sur le contrôle d’accès au centre-ville avec des feux de régulation placés aux entrées de la ville qui vont «stocker» le trafic avant qu’il puisse y pénétrer.»

S’il reste encore pas mal de travail pour «apaiser» la ville et la rendre moins perméable à la voiture, les données de l’Observatoire montrent que la motorisation de Lausanne ne cesse de diminuer. Alors que près d’un Lausannois sur deux n’a plus de véhicule individuel (46%, voir infographie), le taux de motorisation est descendu de 2,4% entre 2014 et 2017. S’adressant à ses adversaires politiques qui fustigent certaines mesures de restriction du trafic automobile, Florence Germond précise que ces dernières ne concernent en définitive que la moitié de la population lausannoise…

«Il s’agit de rendre l’espace public plus accessible et de voir la mobilité comme faisant partie d’un tout.» Florence Germond, municipale de la Mobilité

C’est donc la conscience tranquille qu’elle annonce que des places de parc seront encore supprimées. Pour imager sa politique, elle fait valoir que les 96’400 places de stationnement (dont 67’600 places privées et 28’810 places à usage public) représentent en surface l’équivalent de 2,4 millions de m², soit 338 terrains de football. Il s’agit donc de restituer une partie de cet espace aux projets «augmentant la qualité de vie.»

Le stationnement des cycles sera en revanche augmenté. Car l’usage du vélo prend l’ascenseur et se voit en plus dopé par la pandémie. Entre 2017 et 2020, les cyclistes ont pratiquement doublé (+84%), tandis qu’une augmentation de 20% est constatée entre 2019 et 2020. Nul besoin de revenir sur la création des nombreuses nouvelles pistes cyclables, en particulier durant la pandémie, si ce n’est pour en donner la mesure: en 2020, 10,5 kilomètres de pistes ont été aménagés ou créés, portant le total à plus de 111 kilomètres.

Enfin, dans l’optique, notamment, de favoriser les piétons et la marche, les zones de rencontres et autres zones 30 se sont multipliées. Vingt nouvelles «zones modérées» ont vu le jour en 2020, tandis qu’une zone piétonne a été créée à la Cité. En dehors des axes principaux, on circule désormais au pas dans 62% des rues, ce qui représente 86 kilomètres sur 138: «Il s’agit, professe Florence Germond, de rendre l’espace public plus accessible et de voir la mobilité comme faisant partie d’un tout où l’on doit, certes, pouvoir se déplacer, mais aussi bénéficier d’un bien qui appartient à toute la population.»

Vous avez trouvé une erreur?Rapporter maintenant.