Aménager le bord du lac – Lausanne veut étirer la baignade jusqu’à la tour Haldimand Satisfaite de la zone créée face au Musée olympique, la Ville veut l’agrandir sur toute la longueur des quais d’Ouchy. Elle pérennise aussi les trois buvettes testées cet été. Romaric Haddou

Le municipal Pierre-Antoine Hildbrand (ici devant la nouvelle zone de baignade du Musée olympique, en juillet 2022) précise qu’une réflexion est déjà en cours pour installer des douches et des plateformes sur les quais. JEAN-GUY PYTHON

Celles et ceux qui se sentaient à l’étroit dans la zone de baignade aménagée début juillet en face du Musée olympique, à Ouchy, devraient pouvoir brasser, crawler et papillonner à n’en plus finir dès l’été prochain. La Ville de Lausanne envisage de pérenniser cette zone mais surtout de l’étendre sur toute la longueur des quais d’Ouchy. Si le Conseil communal accepte le projet, il sera donc possible de nager du Musée olympique jusqu’à la tour Haldimand. À l’ouest, quelques amarrages de bateaux empêcheront une connexion avec la zone de baignade du Vieux-Port, ouverte en 2021.