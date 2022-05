Basket 3x3 – Lausanne veut prendre le TGV pour Paris 2024 Le Team Lausanne de 3 contre 3 va débuter sa saison 2022 avec des ambitions, par un tournoi au Japon. Son but reste le même: se qualifier pour les JO. Robin Carrel

Marco Lehmann, Westher Molteni et Gilles Martin repartent pour un tour, un World Tour, même. Le Zurichois, le Tessinois et le Vaudois disputeront ce week-end à Utsunomiya la 1re étape de la nouvelle saison de ce sport devenu olympique à Tokyo. Ils ont été rejoints au sein de leur équipe par deux Vaudois supplémentaires: le Lausannois Badara Top (1m98) et le Nyonnais Christophe Varidel (1m88). Une place reste vacante et l'équipe suisse promet de remplir ce vide avec une surprise de taille - et pas seulement en centimètres.

Le suspense est total, mais pas uniquement concernant le nom de ce renfort, qui devrait être connu au mois d'août. Car seulement huit équipes seront qualifiées pour les Jeux olympiques de Paris en 2024, l'objectif ultime du 3 contre 3 helvétique, dont Lausanne apporte 80% des points actuellement (les 25 meilleurs joueurs du pays sont pris en compte dans cette hiérarchie). La Suisse pointe au 9e rang mondial dans la spécialité et a deux ans pour gagner un ticket qui, à n'en pas douter, permettrait à la discipline de franchir un nouveau pas en terme de notoriété.

Molteni, Martin, Lehmann et compagnie espéreront d'abord boucler l'année dans le top 8 planétaire, histoire de se garantir une qualification automatique à trois étapes du World Tour pour la saison pré-olympique 2023. Une tournée mondiale qui les emmènera à Manille et Cebu aux Philippines, Prague en République tchèque, Debrecen en Hongrie, Montréal au Canada, Utrecht aux Pays-Bas, Jeddah en Arabie Saoudite, Macau, une région administrative spéciale chinoise, Hong Kong, Paris et aux finales d'Abou Dhabi. Sans oublier bien sûr l'étape très importante de Lausanne les 19 et 20 août, qui est particulièrement appréciée des athlètes. Il faudra ensuite satisfaire aux critères olympiques pour rêver de la Place de la Concorde, là où se jouera le tournoi des Jeux de Paris. On comprend que ça puisse donner envie.

En parallèle, toujours dans l'espoir de donner envie aux jeunes Suisses de les rejoindre dans cette aventure du 3x3, les trois Helvètes originaires des trois régions linguistiques du pays vont réaliser le rêve de Gilles Martin: une halle spécialement dédiée à la discipline à Beaulieu. Elle fait près de 1000 m2 et fait d'ores et déjà office de base arrière pour la formation lausannoise. Elle devrait ouvrir ses portes à tous durant l'été.



