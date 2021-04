Hockey sur glace – Lausanne – Zurich, retrouvailles en version 2.0 Lions vaudois et zurichois se retrouvent en quarts de finale des play-off sept ans après la première fois. Et dans un contexte totalement différent pour le LHC. Jérôme Reynard

Entre Denis Malgin et Sven Andrighetto, le duel promet. KEYSTONE

Lausanne - Zurich. Sur le papier, l’affiche est explosive et son issue incertaine. Mais dans le fond elle exprime aussi de manière significative ce qu’est devenu le club vaudois. Car elle renvoie au premier et unique affrontement entre ces deux équipes en séries. C’était il y a sept ans, en quarts de finale, et à l’époque, pour la saison de son retour dans l’élite, le LHC fêtait une qualification historique pour les play-off. «Fêter», c’est le bon mot, se souvient Joël Genazzi, un des trois seuls rescapés lausannois de 2014. On avait obtenu notre place parmi les huit au détriment de Berne lors de la dernière journée de l’exercice régulier en nous imposant à Fribourg. La rentrée en car, ça avait été quelque chose…»