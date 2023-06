Environnement – L’Australie va créer un gigantesque parc marin au large de sa côte sud-est Le gouvernement australien compte tripler la superficie du parc marin de l’île Macquarie, qui sera fermé «à la pêche, à l’exploitation minière et à d’autres activités».

Des groupes de défense de l’environnement soutiennent l’initiative, craignant que la zone ne devienne la cible d’exploitation minière des fonds marins et de pêche commerciale non durable. AFP

L’Australie prévoit de créer un parc marin de la taille de l’Espagne autour d’îles reculées au large de sa côte sud-est, a annoncé le gouvernement dimanche. Le projet ambitionne de tripler la superficie du parc marin de l’île Macquarie, ce qui porterait à 475’465 kilomètres carrés la superficie totale de la zone protégée.

Ces mesures de protection signifient que la zone sera «totalement fermée à la pêche, à l’exploitation minière et à d’autres activités d’extraction», selon la ministre australienne de l’Environnement, Tanya Plibersek. Les opérations de pêche existantes ciblant la légine australe (un poisson carnassier) pourront néanmoins se poursuivre.

«Merveille»

L’île Macquarie se trouve à mi-chemin entre l’Australie et l’Antarctique et abrite des manchots royaux, des otaries à fourrure et un centre scientifique subantarctique. «L’île Macquarie est un endroit exceptionnel. C’est une merveille pour la faune et la flore, un lieu de reproduction essentiel pour des millions d’oiseaux de mer, de phoques et de pingouins», a mis en avant Tanya Plibersek.

Des groupes de défense de l’environnement soutiennent l’initiative, craignant que la zone ne devienne la cible d’exploitation minière des fonds marins et de pêche commerciale non durable.

