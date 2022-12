Carnet noir – L’auteur-compositeur bernois Jacob Stickelberger est mort Troubadour et avocat, le compagnon de route du chansonnier suisse Mani Matter est décédé à l’âge de 82 ans.

Jacob Stickelberger a donné son dernier concert en 2018. KEYSTONE/PHOTOPRESS-ARCHIV/Str

L’auteur-compositeur-interprète bernois Jacob Stickelberger, compagnon de route de longue date de Mani Matter, est décédé mercredi à l’âge de 82 ans. L’avis a été publié samedi dans les quotidiens bernois.

Le troubadour et avocat vivait à Zollikon (ZH), au bord du lac de Zurich. À partir de 1966, Stickelberger faisait partie des troubadours bernois, dont le chansonnier Mani Matter était la figure de proue. Il est monté plusieurs fois sur scène avec l’interprète de «Hemmige».

«Les mains ne suivent plus»

Jacob Stickelberger a donné son dernier concert en 2018, après quoi il ne s’est plus produit et n’a pratiquement plus joué de la guitare. «Les mains ne suivent plus, la tête non plus, j’oublie les paroles des chansons», déclarait-il à 77 ans à la Berner Zeitung.

Comme avocat, son mandat le plus connu était la défense de Hans W. Kopp, le mari de la première conseillère fédérale Elisabeth Kopp. Ce dernier était vice-président du conseil d’administration de la société financière Trans-KB, accusée de blanchiment d’argent.

Lire aussi: Abo Décès du grand peintre suisse Franz Gertsch La mort plus vraie que nature

ATS

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.