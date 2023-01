Double assassinat dans l’alpage – L’auteur du carnage de Sorens (FR) est diagnostiqué «normal» En mars 2020, un Fribourgeois avait tué deux hommes qui lui avaient payé 34’000 fr. pour l’achat de tracteurs. Il ne souffre d’aucun trouble psychique. Son procès s’ouvrira le 6 février. Benjamin Pillard

Le trentenaire était passé aux aveux dès son arrestation, au lendemain de son crime. DR

C’est assurément le crime le plus sordide de ces cinq dernières années en Suisse romande. Son auteur, un Fribourgeois aujourd’hui âgé de 34 ans, devra en répondre dans un peu plus de deux semaines devant le Tribunal d’arrondissement de la Gruyère. En plus d’un double assassinat, l’ex-agriculteur du village de Sorens comparaîtra notamment pour atteinte à la paix des morts, escroquerie, abus de confiance et faux dans les titres. Les infractions avaient été commises sur fond de trafic de tracteurs.