États-Unis – L’auteur d’une tuerie au nom de l’EI à New York en 2017 déclaré coupable Sayfullo Saipov, un Ouzbèke radicalisé qui avait tué huit cyclistes et piétons à bord d’un gros véhicule à New York en 2017, au nom du groupe État islamique, risque la peine de mort.

Des fleurs dressées à l’endroit où l’accusé a fauché un cycliste, le 7 novembre 2017. Getty Images via AFP

L’homme de 34 ans, qui était jugé depuis le 9 janvier, a été déclaré coupable de 28 chefs d’accusation jeudi par un jury fédéral à Manhattan. Huit chefs d’accusation sont pour «meurtre en vue de rejoindre l’État islamique», «qui sont passibles de la peine de mort ou de la prison à vie», a indiqué le parquet fédéral de Manhattan.

Le jour de Halloween en 2017, Sayfullo Saipov avait lancé son pick-up sur une promenade le long de l’Hudson, dans le sud de Manhattan, fauchant de nombreuses victimes et faisant huit morts, dont cinq Argentins et une Belge. Il s’agissait du bilan le plus meurtrier pour un attentat à New York après ceux du 11 septembre 2001.

Ce procès est le premier au niveau fédéral du mandat de Joe Biden où la peine de mort est en jeu. Élu en novembre 2020, le président démocrate avait promis pendant sa campagne de travailler pour abolir la peine capitale au niveau fédéral et son ministre de la Justice avait décrété peu après l’élection un moratoire sur les exécutions fédérales, n’empêchant pas celles décidées par les États.

Mais dans un document judiciaire du 16 septembre 2022 figurant au dossier de Sayfullo Saipov, le procureur de Manhattan Damian Williams avait pris acte de la décision du ministère de la Justice «de continuer à demander la peine de mort» dans cette affaire, une position décidée sous le mandat de Donald Trump (2017-2021).

Selon le parquet de Manhattan, les débats pour définir la sentence commenceront le 6 février devant le même jury de douze personnes, qui devront être unanimes s’ils veulent condamner Saipov à la peine de mort.

La peine de mort a été abolie dans l’État de New York mais elle peut s’appliquer s’agissant d’un procès fédéral. Néanmoins, la dernière exécution remonte à plusieurs décennies dans cet État.

AFP

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.