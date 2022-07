Afficher plus

Des stars et des Suisses!

Le Livre sur les quais est un événement culturel, mais aussi un festival littéraire qui donne une visibilité énorme et un coup de pouce commercial indéniable aux ouvrages sélectionnés. 24 HEURES

Des dizaines d’auteurs ont déjà confirmé leur participation à la 13e édition du Livre sur les quais, une manifestation qui avait réussi l’exploit de maintenir sa tenue en 2021 malgré la flambée du Covid-19 et des annulations en masse. Le public pourra y croiser un panel éclectique avec de nombreux écrivains romands, quelques Islandais (le pays est hôte d’honneur), ainsi que les visages que les festivaliers recherchent pour enrichir leurs cadeaux de Noël d’un autographe.

On pense, de manière subjective, à Joseph Incardona (neuf participations!), Yann Queffélec ou Metin Arditi au rayon des valeurs sûres. Parmi les nouveaux venus, on retrouve Mona Chollet, dont tous les livres font parler, Alice Bottarelli (lauréate du prix Georges-Nicole pour son premier roman, «Les quatre sœurs Berger», aux éditions… de l’Aire, ça tombe bien) et Emmanuelle Robert («Malatraix»), ancienne porte-parole de la ville de Morges. CJO