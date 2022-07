Dans ma rue – Street food d’ici – L’autocar du terroir fait halte à La Forclaz Le plus Ormonan des Bretons, Franck Bastide, met en valeur les produits de la vallée dans des plats de brasserie, à bord de son car vintage. David Genillard

En entrée, macédoine de légumes et œufs mimosa. David Genillard – Riviera Chablais Votre Région

Où: L’autocar est stationné à l’entrée de La Forclaz, près des tennis, du parking du village et du joli sentier forestier menant au Sépey. Quelques tables installées à proximité permettent de manger sur place.

Quoi: Un début de carrière au Buffet de la Gare puis au Café des Amis à Lausanne, une expérience de onze ans dans le milieu des transports… Frank Bastide était destiné à ouvrir un food truck. Établi depuis sept ans à La Forclaz, le Breton s’est lancé il y a trois ans, après avoir déniché un vieux bus Migros, désormais réaménagé et décoré d’une constellation d’autocollants «J’aime La Forclaz».

À bord de son Francky Truck, le maître des lieux (qui exploite également la buvette du ski lift local en hiver) revisite quelques classiques de brasserie en faisant la part belle aux produits de La Forclaz (merguez, par exemple) et plus largement des Ormonts (viande de bœuf ou sérac), du Pays-d’Enhaut (fromages) ou encore de la Riviera (les glaces artisanales de Sébastien Hug à Saint-Légier).

Franck Bastide a reconverti un ancien bus Migros en buvette estivale.

On retrouve à la carte burgers et tartares, ainsi qu’un plat du jour, du jeudi au samedi. Une cuisine toute simple mais savoureuse et généreuse, à l’image de la jolie macédoine de légumes et œufs mimosa que nous avons dégustée en entrée, avant une assiette de rôti haché accompagné d’une purée onctueuse.

Quand: Les mercredis et jeudis de 9 h à 17 h et les vendredis et samedis de 9 h à 21 h, le dimanche de 9 h à 16 h.

Combien: Le menu du jour (entrée, plat principal) coûte 16 fr., les baguettes-burgers, entre 13 et 16 et les tartares, 16 ou 18. Le dimanche, Franck Bastide propose un menu un peu plus élaboré, dont le prix oscille entre 25 et 30 francs.

Et en plat principal, rôti haché, haricot et purée. Le menu change tous les jours.

On vous recommande: D’y retourner plusieurs fois durant la saison pour tester les différents burgers et plats du jour.

Un petit truc pour la route: Allez-y à pied! Depuis la gare de l’Aigle-Sépey-Diablerets (arrêt Les Planches), il faut compter environ 45 minutes. Ça côte, mais ça creuse et une bonne partie du sentier est située en forêt, au frais. De là, on peut poursuivre l’ascension vers le col de Bretaye ou Les Diablerets.

