Éditorial - L’autocensure qui doit nous alerter

C’est un droit commercial. Une banque peut fermer le compte d’un client, sans même lui donner de justifications. Mais quand Credit Suisse décide de fermer la porte à l’artiste chinois Ai Weiwei – le sculpteur, performeur et blogueur qui a enchanté plus de 100’000 visiteurs au Musée cantonal des beaux-arts de Lausanne en 2018 –, on devine un malaise dissimulé.

La grande banque helvétique craint pour sa réputation à Pékin. Selon l’artiste chinois, elle aurait invoqué le fait que son client très célèbre serait poursuivi par la justice de son pays. Ce que dément Ai Weiwei. Mais, au fond, peu importe le prétexte. Les entreprises occidentales assument une réalité brutale.

Pékin n’exige pas seulement le respect de ses lois et directives. Le régime attend des sociétés privées qu’elles taisent leurs critiques et coupent tous leurs liens avec des opposants potentiels ou supposés. Et cela fonctionne. Ainsi, la Chine continentale a réussi à mettre au pas Hong Kong sans aucune répercussion économique réelle. Au contraire! Les investissements étrangers flambent dans l’Empire du Milieu.

«L’autocensure pratiquée par les entreprises est l’arme du faible et le symptôme d’une terreur qui ne dit pas son nom.»

À tel point que notre dépendance économique envers une Chine de plus en plus autoritaire devient préoccupante. À court et moyen terme, le monde occidental n’est pas en mesure de décréter un embargo contre la Chine, comme il le fit vis-à-vis de l’Union soviétique. Mais nous prenons chaque jour un peu plus conscience des contraintes et pressions qui s’exercent sur nous.

L’autocensure pratiquée par les entreprises est l’arme du faible et le symptôme d’une terreur qui ne dit pas son nom. Tôt ou tard, il faudra y répondre par une alliance des démocraties libérales, suffisamment forte pour desserrer la tenaille économique et technologique qui se referme chaque jour un peu plus sur elles.

Chef de la rubrique économie 24 Heures/ Tribune de Genève et Le Matin Dimanche. Ancien rédacteur en chef de Le Temps et de l'Agefi, ancien chef de rubrique économique L'Hebdo. Domaines de compétences: finances, économie, hautes-technologies, environnement, climat, politique agricole. @VEYA_PIerre

Vous avez trouvé une erreur?Rapporter maintenant.