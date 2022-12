Cuisine moyen-orientale – L’autodidacte étoilé sublime le Liban à Lausanne Alan Geaam a connu la guerre et les galères avant d’être reconnu par le Michelin. Il dirige maintenant la cuisine du Obeirut depuis Paris. David Moginier

Le chef franco-libanais Alan Geaam (chemise noire) était à Lausanne le 17 novembre. Il se trouve une fois par mois au restaurant Obeirut pour superviser la carte. Ici avec le propriétaire Mehdi Lograda. FLORIAN CELLA

En débarquant à Paris de son Liban natal en 1999, Alan Geaam n’avait que 200 francs en poche, les plats de sa mère et les souvenirs de la guerre civile en mémoire. Vingt ans plus tard, il dirige deux restaurants étoilés, un bistrot et une épicerie. «J’ai juste travaillé dur et j’ai appris à garder en moi uniquement les bonnes choses, en oubliant directement les mauvaises», raconte-t-il.