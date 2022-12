Réductions de cheptel – L’automne clément a refait une partie des stocks de fourrage Grâce à une météo favorable, les agriculteurs ont pu faire paître leurs bêtes et faucher jusqu’à récemment. L’hiver fait moins peur. Sylvain Muller

Grâce à un automne doux et arrosé, les vaches ont pu pâturer tardivement et les stocks de fourrage être en partie reconstitués. JEAN-PAUL GUINNARD-A

On l’oublie vite, mais il y a quatre mois à peine, on se demandait presque si les prairies et pâturages du canton allaient reverdir un jour. Faute de nourriture, des éleveurs étaient contraints de taper dans les réserves de fourrage pour l’hiver, voire de réduire la taille de leur troupeau. Le seul espoir résidait alors dans la perspective d’un automne favorable à la repousse des herbages. Qu’en a-t-il été? Nous avons posé la question à Pascal Rufer, responsable production animale chez ProConseil, une filiale de Prométerre.