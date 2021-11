Journée de prévention – C’est l’automne, gare aux cambrioleurs Si les vols par effractions domestiques diminuent depuis 2020 pour cause de crise sanitaire, la police recommande la vigilance. Cécile Lecoultre

Conséquence évidente, le semi-confinement extraordinaire de mars à juin 2020 avait provoqué une baisse des effractions domestiques de 72%, soit 5534, record d’autant plus spectaculaire car il se calculait par rapport au pic statistique de 2012, soit 12’500. «Les gens étaient beaucoup plus présents chez eux en raison de l’obligation de travailler à domicile», commentait alors Mark Burkhard, président de la Conférence des commandants des polices cantonales de Suisse (CCPS).

Cambriolages du crépuscule

Le lancement de la campagne coïncide traditionnellement avec le passage à l’heure d’hiver. «Le choix de cette date ne doit rien au hasard, précise Sécurité et Habitat, car dès ce jour-là la nuit tombe plus tôt et les cambrioleurs peuvent tenter de pénétrer dans les logements par effraction avant que les habitants des lieux rentrent chez eux. Tous les jours, pas moins de 66 habitations en moyenne en Suisse sont l’objet d’une effraction et 24 d’un vol par introduction clandestine.»

Répétées chaque année, les mesures préconisées contre ces «cambriolages du crépuscule» frappent par leur simplicité: simuler une présence en programmant, télé ou radio, signaler au 117 tout comportement suspect, fermer à clé, même lors d’absences de courte durée, informer les voisins lors d’absences prolongées.

