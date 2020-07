Châtel-Saint-Denis – L’automobiliste qui avait blessé un piéton ivre est acquittée Fait rare: un juge a estimé que le comportement de la victime, ex-moniteur d’auto-école alcoolisé, relègue au second plan l’éventuelle inattention de la conductrice. Benjamin Pillard

Dans son jugement, le magistrat a notamment estimé que «la conductrice ne devait pas s’attendre à ce qu’un piéton traverse la route à cet endroit». Benjamin Pillard

L’affaire de circulation routière rapportée dans nos colonnes il y a deux semaines était déjà singulière en elle-même. De par la configuration particulière des lieux, d’abord: le débouché d’une passerelle piétonne surplombant l’autoroute, située à 400 m de la jonction autoroutière de Châtel-Saint-Denis (FR). Un passage qui plus est non éclairé (dissimulé derrière des arbustes à l’époque des faits), et dont la présence n’est pas signalée aux usagers de la route.