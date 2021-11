Rappel de vaccin contre le Covid – L’autorisation du rappel avec Moderna se fait attendre Swissmedic a autorisé ce mardi la troisième dose pour tous dès 16 ans. L’autorisation pour Moderna est en cours d’examen. Julien Wicky

Le produit de Pfizer est désormais autorisé pour toutes les personnes dès 16 ans. keystone-sda.ch

Pour l’Office fédéral de la santé publique (OFSP), la situation sur le front du coronavirus devient critique. La cinquième vague est là et elle s’annonce fulgurante. En conférence de presse ce mardi après-midi, les experts ont donc rappelé l’importance de la vaccination et aussi d’une troisième dose pour les personnes de plus de 65 ans et pour les autres catégories vulnérables.

Pour l’heure, cette recommandation ne s’adresse pas à toute la population mais, à entendre les experts, cela ne saurait tarder. À ce jour, seulement 200’000 personnes ont reçu «ce booster» en Suisse, selon Patrick Mathys, chef de la section Gestion de crise et collaboration internationale à l’OFSP.