Littérature romande – L’autre ciel de Damien Murith s’appelle l’espoir Le Fribourgeois revient avec un roman où sa prose poétique à la fois sombre et lumineuse restitue une enfance meurtrie au plus près des sensations. Caroline Rieder

Damien Murith nous plonge dans son dernier roman dans une enfance malheureuse. Un récit dont il précise qu’il n’est pas autobiographique. DR

Dans ses livres, Damien Murith saisit avec acuité le sel des drames humains. Dès son premier roman, «La lune assassinée», paru en 2013 (et réédité en triptyque en 2018 avec «Les mille veuves» et «Le cri du diable» sous le titre «Le livre des maudits»), il explorait l’intemporel. Dans «Le deuxième pas», sa prose poétique se resserrait encore pour digérer sa traversée personnelle de la douleur. Ses métaphores éclairantes saisissaient quiconque a subi un jour cette prise d’otage du corps et nourri cet espoir du deuxième pas.