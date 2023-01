Ski alpin – L’Autriche a sa «Mecque de l’entraînement» Près de Schladming, une partie d’un domaine skiable est privatisée toute la saison pour les entraînements des skieurs d’élite. Reportage au cœur du camp de base des cadors du cirque blanc, envié par la Suisse. Sylvain Bolt - Reiteralm

Alexis Pinturault, qui vit à quinze kilomètres de Reiteralm, y a installé son camp de base durant la saison hivernale. Comme Marcel Hirscher avant lui. AFP

Le bal des motoneiges est incessant et l’air devient irrespirable. Une partie du gratin du slalom mondial, dont les phénomènes norvégiens Braathen et McGrath ou les stars locales Schwarz et Strolz, se fait tirer par des assiettes tractées par les bolides vrombissants. Secoués par la vitesse de ces téléskis, ils se couvrent le visage des mains pour éviter la bouffée d’essence et le nuage de neige.