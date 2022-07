Abo Escapade en France – L’Auvergne, ses volcans éteints, son tourisme en éveil Les géants du Puy-de-Dôme, du Cantal et de Haute-Loire veillent sur les visiteurs en quête de sensations fortes ou de contemplation méditative.

Dans le Cantal, le Puy Mary, classé Grand Site de France, culmine à 1783 m. David Frobert

Depuis des milliers, voire des millions d’années, des géants règnent sur l’Auvergne. Inquiétants et apaisants à la fois, les volcans invitent à la contemplation. Difficile d’imaginer que la région fut le théâtre d’éruptions, d’explosions de lave en fusion… Aujourd’hui éteints, ces monts couverts de végétation veillent sur les Auvergnates et Auvergnats. Pendant quatre jours, nous avons arpenté le Puy-de-Dôme, le Cantal et la Haute-Loire, parsemés de richesses naturelles époustouflantes. Coulées de lave, orgues basaltiques ou maars (lacs de cratère) dessinent un panorama unique, encore préservé du tourisme de masse mais prisé des férus de randonnée.