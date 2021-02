Intempéries aux Diablerets – L’avalanche n’a rien laissé du parc accrobranche L’attraction touristique a été totalement détruite et ne pourra pas être rebâtie pour la saison estivale. Un «coup de massue» pour la station. David Genillard

L’avalanche de jeudi a abattu de nombreux arbres qui soutenaient les parcours aériens. DR – Commune d’Ormont-Dessus 1 / 6

Il ne reste rien du parc accrobranche des Diablerets, sinon un enchevêtrement de câbles et de troncs abattus. L’avalanche qui s’est détachée jeudi dans le cirque de Creux-de-Champ a englouti les parcours aériens, inaugurés en juillet 2014.

La première inspection menée sur place dimanche par la Commune d’Ormont-Dessus n’a permis de mesurer qu’en partie l’ampleur des dégâts. «Nous devrons évaluer plus avant l’impact sur les arbres du parc. Certains ont plié et sont peut-être endommagés sans que cela soit visible», explique le syndic Christian Reber. Un nouvel état des lieux est prévu cette semaine. «Le plus urgent est de sécuriser l’endroit.»