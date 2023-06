20e édition à Cully et alentours – Lavaux Classic, le Janus des festivals La manifestation n’a jamais autant mis en avant la polyvalence des artistes invités. Tour d’horizon. Matthieu Chenal

Grigory Sokolov joue à Vevey ce mardi 13 juin en ouverture du 20 e Lavaux Classic. ANNA FLEGONTOVA

Tout change, même au royaume immuable de la musique classique. C’est ce que l’on ressent en parcourant le programme du 20e Lavaux Classic qui régale du 13 au 25 juin autour de Cully avec des propositions qui tentent de plus en plus de s’évader du moule standard. Pimenter la programmation d’une pincée de jazz dans les soirées du festival Off n’est évidemment pas une nouveauté à Cully, même dans sa déclinaison classique. La surprise, c’est que les échappées belles viennent s’immiscer au sein même des concerts payants, avec une prédilection pour les soirées en deux parties (lire encadrés).